《午市前瞻》港股短線可看２９４９０，阿里追落後值博率較高

《經濟通通訊社２５日專訊》港股今早延續上日升勢，今高開１２０點報２９００２點，成

功重上二萬九關後升勢漸擴大，半日曾高見２９２３６點。今早大市由新經濟股與油股領跑，恆

指半日收報２９２１０點，升３２７點或升１﹒１４％，主板成交７７７﹒５７億元。國企指數

報１０８４６點，升１６８點或升１﹒５８％。恆生科技指數報８２１７點，升１７７點或升２

﹒２１％。

Ａ場兩市則揚升，上證綜合指數報３５９４點，升２８點或升０﹒７９％，成交２９８６﹒

０６億元人民幣；深證成份指數報１４９４３點，升１５８點或升１﹒０７％，成交３５５１﹒

２９億元人民幣。



＊麥嘉嘉：科技股推動大市，炒阿里較美團佳＊



隔晚美股三大指數造好，帶動亞洲股市暢旺，申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉向《經濟

通通訊社》表示，近期大市較為沉悶，但昨日（２４日）大市觸及百天線（２８９５８點）後，

資金再次開始湧現，加上今日科技股推高大市氣氛，相信港股近期表現最多可上至２９４９０點

左右，大約是今年６月初高位。

科技股造好，藍籌科技三巨頭又是否值得高追呢？麥嘉嘉認為，目前入手確實高了一點，美

團（０３６９０）存在監管風險的不明朗因素，加上已經升穿百天線，再上升的力度有限；相反

阿里（０９９８８）有點追落後的意味，如想短炒的話該股值博率較高，目標價看百天線，約２

２６元左右。（ｕｌ、ｊｃ）

