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25/06/2021 12:03

【地皮截標】粉嶺住宅地至少收１５標書，長實恒地獨資入標

　　《經濟通通訊社２５日專訊》粉嶺住宅地已於今日中午截標，據現場所見，至少接獲１５份
標書，其中包括恆地（０００１２）、長實（０１１１３）、英皇國際（００１６３）、漢國置
業（００１６０）、永泰（００３６９）、其士國際（０００２５）、佳兆業（０１６３８）、
華懋及建灝地產獨資入標，另外九龍建業（０００３４）和信置（０００８３）亦有份入標。
　　建灝地產行政經理林綺華表示，儘管項目交通一般，惟看好項目開則方正及鄰近發展中地區
，加上未來住宅需求剛強，將有意興建成中小型住宅單位，而出價公司會自己計數。
　　英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目鄰近粉嶺高爾夫球場，未來單位落成後可享有開揚的景
觀，計劃將部分單位發展成中小型單位，部分則建成「屋仔」；而出價已考慮項目限制及早前古
洞地皮成交價，並看好古洞區的發展前景。
　　漢國置業旗下漢國地產董事林振彪指，本港住宅有需求，加上是次項目發展規模較合適，故
是次獨資競投項目。
　　佳兆業資本市場部總經理助理杜晴表示，看好該區發展及項目發展潛力。
　　粉嶺地皮位於粉錦公路與青山公路古洞段交界，地皮面積約４﹒７萬平方呎，最高可建樓面
約２８﹒４萬平方呎。綜合市場預測，地皮估值１４﹒５億至２２億元，每平方呎樓面地價約
５１００至７７４６元。（ｙｗ）

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