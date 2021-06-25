【地皮截標】粉嶺住宅地至少收１５標書，長實恒地獨資入標

《經濟通通訊社２５日專訊》粉嶺住宅地已於今日中午截標，據現場所見，至少接獲１５份

標書，其中包括恆地（０００１２）、長實（０１１１３）、英皇國際（００１６３）、漢國置

業（００１６０）、永泰（００３６９）、其士國際（０００２５）、佳兆業（０１６３８）、

華懋及建灝地產獨資入標，另外九龍建業（０００３４）和信置（０００８３）亦有份入標。

建灝地產行政經理林綺華表示，儘管項目交通一般，惟看好項目開則方正及鄰近發展中地區

，加上未來住宅需求剛強，將有意興建成中小型住宅單位，而出價公司會自己計數。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目鄰近粉嶺高爾夫球場，未來單位落成後可享有開揚的景

觀，計劃將部分單位發展成中小型單位，部分則建成「屋仔」；而出價已考慮項目限制及早前古

洞地皮成交價，並看好古洞區的發展前景。

漢國置業旗下漢國地產董事林振彪指，本港住宅有需求，加上是次項目發展規模較合適，故

是次獨資競投項目。

佳兆業資本市場部總經理助理杜晴表示，看好該區發展及項目發展潛力。

粉嶺地皮位於粉錦公路與青山公路古洞段交界，地皮面積約４﹒７萬平方呎，最高可建樓面

約２８﹒４萬平方呎。綜合市場預測，地皮估值１４﹒５億至２２億元，每平方呎樓面地價約

５１００至７７４６元。（ｙｗ）

