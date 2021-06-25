《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒８１％，上半年累升６﹒７４％

《經濟通通訊社２５日專訊》反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報

１８８﹒１點，創９６周（即２０１９年８月後）新高，按周升０﹒８１％。中原城市大型屋苑

領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒８８點，創９９周新高，按周升０﹒８２％。ＣＣＬ（中

小型單位）報１８８﹒４３點，創９６周新高，按周升０﹒８７％。三大整體指數升幅同為８周

以來最大。



＊四大整體指數齊升３周，ＣＣＬ距歷史高位差１﹒２５％＊



另外，ＣＣＬ（大型單位）報１８６﹒３５點，創１００周（即２０１９年７月後）新高，

按周升０﹒５２％。ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連升４周，分別升

１﹒９５％、２﹒４９％及２﹒２９％，ＣＣＬ（大型單位）連升３周共１﹒３３％，而ＣＣＬ

四大整體指數齊升３周，是去年２月以來再現。

今年上半年累計，ＣＣＬ暫時累升６﹒７４％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升６﹒４６％，ＣＣＬ

（中小型單位）累升６﹒６４％，ＣＣＬ（大型單位）累升７﹒２２％。中原地產研究部高級聯

席董事黃良昇預期，樓價升勢將持續，ＣＣＬ即將重返１９０﹒４８點的歷史高位，現時相差１

﹒２５％。



＊新界西樓價連升７周近九年來首見＊



他續指，新界西樓價持續向升，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１７５﹒８１點，為歷史第

三高，按周升０﹒３４％，指數連升７周共３﹒６２％，是自２０１２年４月以來首見。而上半

年新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ累計升幅達１０﹒２５％，是ＣＣＬ八大指數中最多。

其他地區樓價方面，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２０２﹒７３點，指數創１４１周新高，按

周升３﹒８５％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９２﹒７９點，按周升０﹒７８％，升幅８周以來

最大，終止２周連跌。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒１１點，按周跌０﹒２５％。

上半年累計，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ暫時累升６﹒５３％，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升６

﹒１１％，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升３﹒６９％。（ｙｗ）

