【地皮截標】地政總署：粉嶺住宅地共接獲１７份標書

《經濟通通訊社２５日專訊》地政總署公布，今日截標的粉嶺住宅地合共接獲１７份標書。

據今午現場所見，有份入標財團不乏大型發展商，其中恆地（０００１２）、長實

（０１１１３）及英皇國際（００１６３）均獨資入標；中小型發展商亦積極參戰，包括漢國置

業（００１６０）、永泰（００３６９）、其士國際（０００２５）、華懋及建灝地產，另亦見

內房佳兆業（０１６３８）身影，而九龍建業（０００３４）和信置（０００８３）亦有份入標

。

建灝地產行政經理林綺華表示，儘管項目交通一般，惟看好項目開則方正及鄰近發展中地區

，加上未來住宅需求剛強，將有意興建成中小型住宅單位，而出價公司會自己計數。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目鄰近粉嶺高爾夫球場，未來單位落成後可享有開揚的景

觀，計劃將部分單位發展成中小型單位，部分則建成「屋仔」；而出價已考慮項目限制及早前古

洞地皮成交價，並看好古洞區的發展前景。

該地皮位於粉錦公路與青山公路古洞段交界，地皮面積約４﹒７萬平方呎，最高可建樓面約

２８﹒４萬平方呎。綜合市場預測，地皮估值１４﹒５億至２２億元，每平方呎樓面地價約

５１００至７７４６元。（ｙｗ）

