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25/06/2021 11:59

【香港政情】首次有警隊背景人士升任政務司長，林鄭稱用人唯才

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國務院任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤
頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。特首林鄭月娥聯同三名官員在政府總部見
記者。
　　林鄭感謝三名新任命官員，在香港面對挑戰，由亂轉治的困難時期，並肩作戰，敢於擔當，
相信他們會迎難以上，竭盡所能，為國家及為香港貢獻。她希望未來一年新班子的工作，會令來
屆政府工作有更好基礎。

＊不因官員背景而改變法治社會根本性質＊

　　被問到今次首次有警隊背景人士升任政務司長是否意味「警察治港」，林鄭指，問責制用人
唯才，不會計較有才幹的人來自甚麼背景，例如曾國衞去年出任政制及內地事務局局長時，也有
同樣揣測，而過去政務司長亦曾由有商人背景的唐英年出任。她指特區是法治社會，不會因為主
事官員的專業背景，而改變法治社會、自由經濟的根本性質。
　　林鄭續指，李家超長期在政府工作，長達４０年，亦在問責團隊擔任過重要位置，希望社會
不要有不必要聯想和揣測。

＊否認任命與《基本法》２３條立法有關＊

　　對於是次任命與《基本法》第２３條立法是否有關係，林鄭答稱，兩者沒有關係，第２３條
是《基本法》的憲制要求，而現時的《港區國安法》仍有部分未有包含，全面的立法工作仍未完
成。（ｈｙ）

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