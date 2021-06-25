【新冠肺炎】２７歲地勤染Ｄｅｌｔａ變異株，與３宗印尼輸入吻合

《經濟通通訊社２５日專訊》衛生防護中心表示，２７歲確診的機場男地勤，驗出帶印度最
先出現的Ｄｅｌｔａ變異病毒株，基因組與早前３宗由印尼輸入的確診個案基因組吻合。
涉事３名患者，都是在本月１１日上午乘坐ＣＸ７９８航班由印尼抵港，都帶有Ｌ４５２Ｒ
變異病毒株，其中２宗個案於機場採集的樣本確診，而男地勤當日早上曾在機場接待貨運航班的
機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作，中心正進一步跟進當中的可能傳播途徑。
（ｈｙ）
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