《小傳日記》ＱＱ旗下騰訊音樂傳將要畀巨額罰款，但股價有升冇跌

《小傳日記》米字國《金融時報》引述消息報道，ＱＱ（００７００）旗下美股騰訊音樂可

能會喺神州共產黨黨慶後，即７月１號遭受巨額罰款呀，反壟斷利刃終於落到嚟ＱＱ創辦人馬化

騰頭上。據講，ＱＱ仲就係咪必須放棄環球音樂、索尼音樂、華納音樂等公司嘅獨家串流版權，

或出售旗下酷狗、酷我兩款音樂分享程式談判緊。

不過，有政府官員形容，馬化騰作風低調（相信係講緊比起阿里巴巴（０９９８８）創辦人

馬雲），加埋同政府關係密切，條數可能有得傾㗎。可能係個市好啦，ＱＱ冇跌之餘，半日表現

仲跑贏大市，升１﹒８巴仙，報５９３﹒５銀，成功突破十天線（５９１﹒７５銀）同二百五十

天線（５８９﹒６２８銀）。

阿里巴巴喺５月中跌到近２００銀邊，依家做緊雙底，半日彈逾２巴仙，報２１４﹒８銀。

睇埋其他反壟斷相關股嘅表現，今日都唔錯，京東（０９６１８）揚近３巴仙，報２９４﹒６銀

；美團（０３６９０）抽高近４巴仙，報３２７﹒４銀；閱文（００７７２）軟逾１巴仙，報８

６﹒７５銀；攜程（０９９６１）同網易（０９９９９）起哄升近１巴仙，分別報２８６銀同１

６８﹒５銀。

唔通反壟斷對中概股嘅影響已經反映晒？真係要放長雙眼睇啦，請請！



表列反壟斷相關股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） ２０５﹒００元 升７﹒０５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ９５７﹒００元 升７﹒２９％

阿里巴巴（０９９８８） ２１４﹒８０元 升２﹒１９％

攜程集團（０９９６１） ２８６﹒００元 升０﹒７０％

騰訊 （００７００） ５９３﹒５０元 升１﹒８０％



閱文 （００７７２） ８６﹒７５元 跌１﹒０８％

網易 （０９９９９） １６８﹒５０元 升０﹒８４％

百度 （０９８８８） １９１﹒５０元 升３﹒５１％

京東集團（０９６１８） ２９４﹒６０元 升２﹒９４％

美團 （０３６９０） ３２７﹒４０元 升３﹒９４％

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