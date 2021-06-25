【企業盈喜】李寧（０２３３１）料中期純利不少於１８億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》李寧（０２３３１）預期，截至今年６月３０日止六個月，錄
得純利不少於１８億元（人民幣．下同），按年升１﹒６倍，去年同期錄得純利６﹒８３億元。
該集團指，業績改善主要是由於收入增長超過６０％以及經營利潤率持續改善。
該集團預期於今年８月公布中期業績。（ｈｙ）
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