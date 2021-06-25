《宏觀論勢－李依萊》為經濟增長見頂做好準備

《宏觀論勢》最新的經濟數據繼續支持全球整體經濟增速將在２０２１年見頂的觀點。在經

濟增速創新高的同時，隨著我們進入２０２２年，全球貨幣及財政刺激政策的力度亦將開始逐年

減弱。本行認為，應對經濟增長及刺激政策創新高的過程，勢將成為未來推動市場發展的關鍵因

素。

儘管新冠病毒病例在新興市場方面再度上升，部分亞洲經濟體恢復出行限制，但中國決策者

已釋放明確信號，即隨著國內經濟強勁發展，中國將開始推動貨幣政策正常化。鑑於新增信貸歷

來是大中華市場的重要推動因素，本行仍密切留意貨幣正常化對中國風險資產的影響。

隨著經濟持續增長，美國亦正在接近其寬鬆貨幣政策的峰值。雖然貨幣供應量及聯儲局的資

產負債表將繼續增長，但隨著２０２１年下半年的臨近，增長的步伐將會放緩。

在此嶄新的、更為成熟的中期市場階段，盈利增長在推動價格上升方面發揮更大的作用，而

在早期復甦階段，則是由於較低實際利率推動的市盈率倍數擴張所推動。

回報分化程度預期將更大，而在過去１８個月，在刺激措施及流動性的推動下，整體市場「

水漲船高」。這意味著，投資者在選擇投資時需做出更大的判斷。阿爾法（ａｌｐｈａ）在推動

投資組合回報方面的作用將比貝塔發（ｂｅｔａ）揮日益重要的作用，而在後疫情時期的初步復

甦階段，貝塔在很大程度上推動投資組合的表現。

有跡象表明，經濟增長及寬鬆貨幣政策在２０２１年見頂，加密貨幣及新興市場高增長股票

等部分波動性較高的資產類別已感受到了震盪。

例如，自２０２１年３月以來，中國的信貸脈衝已降至零以下，４月份進一步下降，而社會

融資總額（衡量經濟體中總信貸流量的整體指標）已開始連續１２個月收縮。從現時中國處於利

率水平非常低的情況，反映中國正審慎地穩步推進政策正常化，因為目前跟以往信貸緊縮時期出

現的情況形成鮮明對比，過往在信貸緊縮期間，中國的利率－－尤其是上海銀行間拆放利率

（Ｓｈｉｂｏｒ）－－趨於上升。

美國方面，預料季度國內生產總值增長將在今年見頂，並在下半年及２０２２年減弱。

白宮提出以美國就業計劃和美國家庭計劃形式的財政支出成為焦點，這無疑將在支持風險資

產價格方面發揮關鍵作用。然而，這筆開支將在八至十年內分批實施，並會由一連串的大幅擬議

加稅所抵銷。即使考慮到即將出台的財政支出方案，整體情況是２０２２年及２０３３年的相對

淨財政刺激力度將有所下降，從而造成財政拖累。

貨幣政策方面，聯儲局已承諾在減緩或縮減當前購債步伐之前會發出足夠的警告。如果未來

幾個月美國通脹數據顯示通脹將比預期更持久，聯儲局可能會在夏季之後開始討論縮減購債規模

，並在２０２２年初開始實施。

在此背景下，我們可能會進入中期市場，屆時市場表現將日益由盈利增長而非估值倍數擴張

推動。本行預計不同投資之間的表現差異可能將會增加，這與較早前由寬鬆貨幣政策所推動的整

體市場反彈形成對比。

在未來３至６個月內，隨著通脹憂慮加劇，投資者日益將通脹對沖因素納入投資組合中，金

融、工業、原材料、能源及房地產等周期性股票行業將迎來更多表現空間，並且預期通脹受惠行

業將取得良好表現。

隨著２０２２年臨近，市場將進一步邁向中期市場，具有穩健盈利增長前景的公司，例如高

增長科技行業的藍籌股，將重新在推動投資組合回報中扮演關鍵角色。隨著經濟增速見頂，通脹

憂慮及美國國債孳息率的上行壓力開始消退，上述情況將尤為明顯。

近期加密貨幣市場的大幅波動成為頭條新聞，比特幣及第二大加密貨幣以太坊的價格均在５

月中旬急劇下跌，較５月份的歷史最高水平下跌超過５０％。

在４月份峰值時，比特幣的市值已超過１萬億美元，以太坊的市值約為５，０００億美元，

整體加密貨幣市場規模超過２萬億美元，但有關規模比２００１年科技泡沫時期的互聯網股票總

價值小，但比２００７－０８年全球金融危機期間的美國次貸市場要大。

從過往經驗來看，加密貨幣對市場的影響一直不大，因為儘管加密貨幣規模近期有所擴大，

但相對於股票、美國房地產及按揭貸款等獲得廣泛散戶及所有資產管理公司持有的資產類別，持

有加密貨幣的投資者仍屬於少數。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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