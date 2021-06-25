  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/06/2021 16:11

港股飆４０５點報２９２８８重上百天線，美團升近５％領跑

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登宣布兩黨達成基建協議，消息刺激隔晚美股三大
指數高收，加上內地股市顯著造好，港股延續上日升勢，今日高開高走。恆指高開１２０點，報
２９００２，重上二萬九關，其後升勢逐漸擴大，半日曾高見２９２３６點。今早大市由新經濟
股與油股領跑，恆指半日收報２９２１０點，升３２７點或升１﹒１４％，重上１００日線（約
２８９５８）。
　　午後港股進一步挾高，受惠科網龍頭帶動，其中美團（０３６９０）上破百天線，騰訊
（００７００）亦逼近６００元關，恆指曾飆４２３點，高見２９３０５，最終收報２９２８８
，升４０５點或升１﹒４０％，主板成交１５７０﹒４９億元，按日升１７％。國企指數報
１０８７８，升２０１點或升１﹒８８％。恆生科技指數報８２３５，升１９５點或升
２﹒４４％。
　　內地兩市上揚，上證綜指報３６０７，為６月１１日以來首次重上三千六關，升４０點或升
１﹒１５％，深證成指報１５００３，升２１９點或升１﹒４８％；兩市全日成交１０５４６億
元人民幣，連續第六日成交破萬億，按日升４﹒１％。
　　重磅股普遍揚升，再有小鵬汽車（０９８６８）等三隻新股招股，港交所（００３８８）受
捧彈３﹒０５％，報４７３﹒６元；匯控（００００５）漲０﹒４４％，報４６﹒１元，友邦
（０１２９９）平收報９７﹒１５元；監管機構或從騰訊音樂開刀處以罰款，騰訊仍升
２﹒６６％，報５９８﹒５元；美團升４﹒７６％，報３３０，連升三日上破一百天平均線，為
表現最佳藍籌；阿里（０９９８８）升２﹒５７％，報２１５﹒６元。

　　恆指十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　　３３０﹒００元　　　升４﹒７６％
　　百威亞太（０１８７６）　　　　　２５﹒５５元　　　升４﹒２９％
　　創科　　（００６６９）　　　　１３６﹒７０元　　　升３﹒３３％
　　中石油　（００８５７）　　　　　　３﹒９１元　　　升３﹒１７％
　　港交所　（００３８８）　　　　４７３﹒６０元　　　升３﹒０５％
　　騰訊　　（００７００）　　　　５９８﹒５０元　　　升２﹒６６％
　　阿里　　（０９９８８）　　　　２１５﹒６０元　　　升２﹒５７％
　　中海油　（００８８３）　　　　　　９﹒２０元　　　升２﹒５６％
　　藥明　　（０２２６９）　　　　１４２﹒３０元　　　升２﹒５２％
　　中移動　（００９４１）　　　　　４９﹒５０元　　　升２﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　　２０６﹒８０元　　　升７﹒９９％
　　嗶哩嗶哩　（０９６２６）　　　９５８﹒００元　　　升７﹒４０％
　　美團　　　（０３６９０）　　　３３０﹒００元　　　升４﹒７６％
　　微盟　　　（０２０１３）　　　　１８﹒０２元　　　升４﹒５２％
　　金軟　　　（０３８８８）　　　　４７﹒３５元　　　升３﹒８４％
　　新東方在線（０１７９７）　　　　１０﹒２８元　　　升３﹒３２％
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　　　１０５﹒００元　　　升３﹒１４％
　　海爾智家　（０６６９０）　　　　２８﹒３０元　　　升３﹒１０％
　　京東集團　（０９６１８）　　　２９５﹒００元　　　升３﹒０７％
　　百度　　　（０９８８８）　　　１９０﹒５０元　　　升２﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/06/2021
《股市一周》鮑威爾稱儲局不會先發制人加息 港股彈486點
中國故事25/06/2021
《神州經脈》標普確認中國A+長期評級　滬指升足五日全周漲2%
FOCUS25/06/2021
【FOCUS】拜登收貨「腰斬」版　以退為進謀大基建
市場動向25/06/2021
需求拉動奶價長期上行 原奶巨頭優然牧業迎新一輪增長
香港政情25/06/2021
【香港政情】國務院任命李家超為政務司司長　鄧炳強為保安局局長
財經熱話25/06/2021
《7月新股》三新股今開招 麥嘉嘉：小鵬二次上市升幅有限不入飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金