港股飆４０５點報２９２８８重上百天線，美團升近５％領跑

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登宣布兩黨達成基建協議，消息刺激隔晚美股三大

指數高收，加上內地股市顯著造好，港股延續上日升勢，今日高開高走。恆指高開１２０點，報

２９００２，重上二萬九關，其後升勢逐漸擴大，半日曾高見２９２３６點。今早大市由新經濟

股與油股領跑，恆指半日收報２９２１０點，升３２７點或升１﹒１４％，重上１００日線（約

２８９５８）。

午後港股進一步挾高，受惠科網龍頭帶動，其中美團（０３６９０）上破百天線，騰訊

（００７００）亦逼近６００元關，恆指曾飆４２３點，高見２９３０５，最終收報２９２８８

，升４０５點或升１﹒４０％，主板成交１５７０﹒４９億元，按日升１７％。國企指數報

１０８７８，升２０１點或升１﹒８８％。恆生科技指數報８２３５，升１９５點或升

２﹒４４％。

內地兩市上揚，上證綜指報３６０７，為６月１１日以來首次重上三千六關，升４０點或升

１﹒１５％，深證成指報１５００３，升２１９點或升１﹒４８％；兩市全日成交１０５４６億

元人民幣，連續第六日成交破萬億，按日升４﹒１％。

重磅股普遍揚升，再有小鵬汽車（０９８６８）等三隻新股招股，港交所（００３８８）受

捧彈３﹒０５％，報４７３﹒６元；匯控（００００５）漲０﹒４４％，報４６﹒１元，友邦

（０１２９９）平收報９７﹒１５元；監管機構或從騰訊音樂開刀處以罰款，騰訊仍升

２﹒６６％，報５９８﹒５元；美團升４﹒７６％，報３３０，連升三日上破一百天平均線，為

表現最佳藍籌；阿里（０９９８８）升２﹒５７％，報２１５﹒６元。



恆指十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３３０﹒００元 升４﹒７６％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒５５元 升４﹒２９％

創科 （００６６９） １３６﹒７０元 升３﹒３３％

中石油 （００８５７） ３﹒９１元 升３﹒１７％

港交所 （００３８８） ４７３﹒６０元 升３﹒０５％

騰訊 （００７００） ５９８﹒５０元 升２﹒６６％

阿里 （０９９８８） ２１５﹒６０元 升２﹒５７％

中海油 （００８８３） ９﹒２０元 升２﹒５６％

藥明 （０２２６９） １４２﹒３０元 升２﹒５２％

中移動 （００９４１） ４９﹒５０元 升２﹒４８％

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科指十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） ２０６﹒８０元 升７﹒９９％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ９５８﹒００元 升７﹒４０％

美團 （０３６９０） ３３０﹒００元 升４﹒７６％

微盟 （０２０１３） １８﹒０２元 升４﹒５２％

金軟 （０３８８８） ４７﹒３５元 升３﹒８４％

新東方在線（０１７９７） １０﹒２８元 升３﹒３２％

ＡＳＭ （００５２２） １０５﹒００元 升３﹒１４％

海爾智家 （０６６９０） ２８﹒３０元 升３﹒１０％

京東集團 （０９６１８） ２９５﹒００元 升３﹒０７％

百度 （０９８８８） １９０﹒５０元 升２﹒９７％

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（ｐｌ）

