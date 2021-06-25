《品中資－羅國森》中移動（００９４１），始終最「出息」

《品中資》今年３月初的時候，我在本欄寫過一篇題為《舊經濟我只愛中移動》的品評，因

為當時的世界出現「輪流轉」，去年大升的新經濟股從高位大幅回吐，相反，舊經濟股就從谷底

反彈。

但我的看法是，這不代表新經濟股出了甚麼問題，只是她們的估值過高，當市場找到調整的

「藉口」時（當時炒債息上升），這類股票就成為拋售對象。

從另一個角度看，也不代表舊經濟股出現甚麼突破，令到她們再度成為投資者的寵兒，只是

她們的估值過度低殘，所以，當資金沽出新經濟股後，便轉移至這些跌幅過大的舊經濟股，才導

致她們「飛上枝頭」。

我認為，從投資角度，新經濟股始終是主流，大部分舊經濟股都是次選，只有那些基礎建設

類的股份可以保持一定的地位。當中我只傾向電信股，在電信股之中，我只會選實力最強的中移

動，因為她的經營相對穩定，派息能力也很強。但我持有這些舊經濟股，主要目標是收息，不會

期望資產升值。

本周初，三大中資電信股之一的中電信（００７２８）公布，將分階段大幅調高派息比率至

七成，意味她的息率有機會上升，這當然吸引了我的注意。到底中電信能否取代中移動，成為我

的舊經濟愛股？

不過，細心比較之下，很快便可得出一個結論，那就是，即使中電信大幅提高派息比率，所

有收息股應該具備的條件，中電信仍然比中移動差一截。再者，我已經不計中移動本身的規模和

盈利能力都優於其餘兩大電信股了。

首先，現時三大中資電信股的派息比率，即是每股盈利和每股派息的比例，中移動是最高的

（愈高表示派息愈慷慨），現時是五成半左右，而中電信和中聯通（００７６２）都只有四成。



＊中移動的派息「友善」＊



單是這一點，就反映中移動的派息更慷慨了。另外，中移動一年派兩次息，即中期息和末期

息。而中電信和中聯通都只派一次末期息，這對於退休後靠食息的股民來說，中移動明顯更「友

善」！

還有一點，中移動（００９４１）的身份是紅籌股，不是國企，因此，派息時不會扣起一成

股息稅。換句話說，中電信和中聯通所報出來的「息率」是有「水份」，需要打折的。

以上兩點可能仍屬次要的原因，最重要的當然是股息率。這一刻，中移動的股息率何止高其

餘兩大電信股一班？簡直是不同Ｌｅｖｅｌ，因為中移動的預測息率已逾７厘（見附表），中電

信和中聯通都只有４﹒５厘左右（最近兩股股價受電信股增加派息比率而上升了，令息率下降，

尤其是主角的中電信），這還未計股息稅的扣減呢！

好了，現在中電信計劃逐步將派息比率提高至七成，息率可以提高多少？

以２０２０年的業績為例，中電信的每股盈利是０﹒２６元（人民幣．下同），四成派息比

率，即每股派息０﹒１０４８９元。



＊增發股票，攤薄派息＊



如果明年就將派息比率提高至六成，假設盈利不變，即每股派息約０﹒１５６元人民幣，折

合約０﹒１８７港元，以昨日中電信的收市價２﹒８元計算，往績息率會提高至６﹒７厘！如果

最終的派息比率再升至七成，每股派息會再增至０﹒１８２元，折合約０﹒２１８４港元，息率

會再增至７﹒８厘。

表面看，這個息率算不錯，但正如我所說，由於中電信的身份是國企股，所以要扣除一成股

息稅，即是息率大約少一厘。這還不是最重要，今次中電信提高派息比率，以及增派中期股息，

主要因為回歸Ａ股，想吸引內地投資者認購。但回歸Ａ股代表他們會增發股票，股數增加，盈利

不變的話，每股派息是會攤薄的。

過去幾年，中電信的盈利都只能以低單位數增長，個別年度更可能輕微倒退。因此，我不相

信，中電信未來的盈利可以大幅增長。事實上，中電信增加派息比率，其實就意味她在未來幾年

都不會有大動作，如是的話，盈利又怎可以大幅增長呢？！

中電信在增加派息比率的同時，又要增發股票，她的息率不見得可以大幅上升，以至超越中

移動的水平。因此，我的結論是，中移動始終是最「出息」的舊經濟股。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



三大中資電信股派息能力大比拼（單位：人民幣）



中移動 中電信＊ 中聯通

（００９４１） （００７２８） （００７６２）

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營業額 ７６８７﹒００億 ３９３５﹒６０億 ３０３８﹒４０億

純利 １０７８﹒４０億 ２０８﹒５０億 １２４﹒９０億

每股盈利 ５﹒２７元 ０﹒２６元 ０﹒４１元

每股派息 ２﹒８７９元 ０﹒１０４８９元 ０﹒１６４元

派息比率 ５４﹒６０％ ４０﹒００％ ４０﹒００％

預期息率 ７﹒３０％ ５﹒１０％ ５﹒４０％

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資料來源：經濟通

＊中電信已公布，２０２１年會提高派息比率至６０％，再逐步調高至７０％。

營業額和純利以２０２０年業績為準



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