《神州縱橫－凌昆》西方反華源自弱勢

《神州縱橫》最近拜登借Ｇ７峰會親訪歐洲，發動了全面的反華外交攻勢，以美國為首的西

方對抗中俄的兩極化世界格局初步成形。這種新國際形勢對中國來說無疑是一個新的嚴峻考驗。



＊反華陣營「美國回來了」＊



拜登先後出席了Ｇ７、歐盟及北約等峰會，還在瑞士會見了普京。拜登的主要目的是重振泛

大西洋聯盟和在此基礎上組建反華聯盟，看來這兩大目標都至少在表面上達到，有效逆轉了特朗

普時代美國與盟友的分裂情況。各峰會對華全面採納了美國的立場，雖然在語調上未盡如美方的

極端。這也非意外，之前Ｇ７外長會已顯示了美方主導對華政策的新趨勢，幾個峰會則進一步深

化此趨勢。拜登說「美國回來了」，要重新領導世界，至此可說在對華上是做到了。兩地好些評

論指歐美分歧大，反華聯盟只屬表面或薄弱，但筆者並不同意，倒認為歐美反華是大同小異，在

基本原則上一致，或在具體行動上有點差別，卻是殊途同歸互動互補。故對歐盟不能抱有幻想，

在反華政治行動上不輸美國，如參與制裁香港新疆，還擱置了中歐投資協議的通過。其他國家表

現更為差劣：日本首相故意稱台灣為國家，加拿大總理率先和應佩洛西的抵制冬奧說法（連美國

政府也未表態）。一直以來不涉中國事務的北約也跳出來，指中國是當今「國際秩序」的主要威

脅者。總之牛鬼蛇神都露出本來面目了。



＊西方反華有歷史必然性＊



對於這次西方反華表態有幾點尤其值得注意：（一）過去人權問題只涉香港新疆未提西藏而

令筆者詑異，這次乃補上了。（二）虛偽至極。一面猛批中國，另一面卻惺惺作態：拜登說非針

對中國，北約說不以中國為敵人。（三）歐洲也非無明白事理者，默克爾曾明言不應與中國對抗

和擱置投資協議，馬克龍也說中國不在大西洋範圍，但仍阻不了歐洲與美一道反華。顯然對歐美

抱團反華要有足夠重視及切實認識：這非偶然及意外者，而有一定的歷史發展及客觀基礎，因而

有其必然性。首先是中國迅速崛起過於強大，歐美必須合力應對。按購買力平價計中國ＧＤＰ已

超美國，也大過Ｇ７其餘六國之和，在科技及綜合實力上亦急促趕上。展望將來中國發展氣勢如

虹，而西方政經問題交織，差距料將不斷拉開。其次是文明衝突因素。歐美主導世界文明發展數

百年，至今將走向終結，其優越感及更極端的白人至上主意思維一時難於適應，令西方文明要團

結對抗東方文明的競爭。可惜資本主義又走到了百年一遇的困境，更加速了西方的滑落。因此

「新八國聯軍」的出現是因為西方弱，而不是之前的「八國聯軍」是因西方強。「八國聯軍」有

助促成了新中國的誕生，而「新八國聯軍」將促成中國建成現代化強國。《資深評論員 凌昆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

