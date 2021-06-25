《滬股通》上證１８０半日升１﹒１８％，上證３８０升０﹒１８％

《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數半日升１﹒１８％，報１０５８３﹒５１點，

上證３８０指數半日升０﹒１８％，報６１８６﹒９６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７８﹒１２億元，用４１﹒８８

億元或８﹒１％。

經濟復甦惹憧憬，油價三年高位徘徊，石油股今早普遍向好，「兩桶油」帶頭跑出，中石油

（滬：６０１８５７）升０﹒４％，中石化（滬：６０００２８）升０﹒２％，廣匯能源

（滬：６００２５６）揚１﹒８％，洲際油氣（滬：６００７５９）彈０﹒８％，中海油服（滬

：６０１８０８）升０﹒７％。

據報目前煤炭供不應求，煤炭股續揚，淮北礦業（滬：６００９８５）飆６﹒７％，陝西煤

業（滬：６０１２２５）升２﹒７％，山西焦化（滬：６００７４０）漲３﹒４％，平煤股份（

滬：６０１６６６）走高２﹒１％，山煤國際（滬：６００５４６）升１﹒９％。

國家能源局日前公布報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案，刺激光伏建築（Ｂ

ＩＰＶ）概念股高漲。該概念板塊今早續有炒炸，清源股份（滬：６０３６２８）、森特股份（

滬：６０３０９８）漲停，芯能科技（滬：６０３１０５）飆９﹒６％，隆基股份

（滬：６０１０１２）升２﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

