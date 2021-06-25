《投資筆記－黃子燊》再談對恒大債券的觀點，及債券投資的原則

《投資筆記》早前，我們在６月初刊出的專欄，清楚表達了就２０２２年３月２３日到期的

恆大債，我們認為不違約的機率較高，但我們自己於恆大今個月的債到期後，不會再買下年３月

到期的債去續期（Ｒｏｌｌｏｖｅｒ）。及後，我們也收到一些問題和關注，問及（ｉ）為何我

們傾向認為２０２２年３月２３日到期的恆大債不會違約？（ｉｉ）既然認為有關債券不違約機

率較高，為不去投資呢？我們想借此機會，再次拋磚引玉，談談背後的觀點與想法。



＊一：為何我們認為恆大於２０２２年３月債券不會違約機率較高？＊



就著投資，相對非黑即白的思維，我們比較傾向機率思考。如採用三大評級機構的最新評級

作參考，恆大２０２２年３月２３日到期的債券評級在Ｂ－級水平，參考歷史數據，未來一年違

約的機率約為３﹒２至７％％，換而言之，在基本情況（ｂａｓｅｃａｓｅ）下，恆大未來一年

的違約機率約為７％，加些許安全邊際可當是１０％。這是思考的起點。

再進一步想，恆大為一家擁有充足資本渠道的大型企業，以這種大型企業，通常從出現真正

風險到最後宣告債務違約，需要經歷２至３年的時間。而以恆大的財務資源（包括土地項目、商

品房、子公司股權等，早前已有計算，本次不重覆，可參考去年９月我們的文章），即使左支右

絀，要多捱９個月去償還２０２２年３月到期的債券，應屬能力範圍內的事。

另一方面，恆大面臨的風險並非不可控的風險（如Ｃｏｖｉｄ－１９對整個航空業的影響如

港龍），也非管理層虧空公司（如東岳集團），亦非財務造假（如輝山乳業），而是人為導致的

風險（三條紅線政策下要加快去槓桿、政治環境轉變下，放貸人信心轉弱，再融資困難增加），

正因如此，可控度便會有所增加－例如放貸人信心轉弱，但明知如果不為恆大續期，則其債務違

約也會牽連自身，因此，放貸人可能會選擇逐步壓縮風險敞口，逐步減少對恆大的貸款金額，直

至見到恆大各方面情況改善，才重新增貸。這也令恆大更大機率面對的是現金流逐步抽緊，而不

是突然被抽貸以至現金流斷裂的情況。這亦令其短期內違約的機率相對減低。

另一方面，站在國內監管機構的角度，容許金融機構有秩序地壓縮對恆大的風險敞口，既可

起到去恆大槓桿的結果，同時將恆大融資規模壓縮，即使最後出了問題，不救的後果對經濟的影

響也輕很多－事實上，內房企業違約並非甚麼新鮮事，華夏幸福今年已違約，另一家內房藍光發

展也走到了違約邊緣，只是由於相關企業的體量及融資規模遠較恆大集團小，故此不像恆大般惹

來廣泛關注罷了。

另外，恆大本周已提早償還今月底（即６月２８日）到期的債券，而恆大系（即恆大加景程

）在境外的下一隻債券，已是明年３月２３日到期那隻，這無疑一定程度減低了３月２３日到期

的債券違約的機率。因此，即使作保守估計，恆大明年３月到期的債券違約機率應還是低於

１０％，故此如果問恆大會不會違約，我們的觀點是如期償付的機會較高，但這不代表我們覺得

應該買入。



＊二：既然認為債券不會違約，為何我們卻不會再買進？＊



先談談我們對恆大債券不安心的地方。上回我們已經談及主要要點，包括華融事件中，國內

政府已釋放了明顯訊號，不接受用大到不能倒（Ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏ ｆａｉｌ）逼政府買單

；官方的各種敲打恆大（如官媒批恆大汽車評紙上造車、銀保監調查盛京銀行與恆大的關聯交易

、要求銀行主動壓測對恆大的敞口等），均非對恆大友善的表現，恐對恆大的經營及再融資帶來

影響。另一方面，恆大的戰略投資者蘇寧近日亦傳出信用事件（Ｃｒｅｄｉｔ Ｅｖｅｎｔ）

，我們取態自然傾向審慎。

再進一步，便是談到投資原則的範疇。世上最大的對沖基金Ｂｒｉｄｇｅ Ｗａｔｅｒ創辦

人Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ，早前出版了Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ一書，中譯《原則》。原則為何在我

們處事時重要？因為世界是充滿不確定性的，而原則是總結過往經驗得出來的處事準則，讓我們

在面對不確定性時，決策有所依據，原則並非一次性使用的，相反，原則是一個長期奉行的紀律

，是為了長期利益而服務。而我們對投資債券的原則，則是認為不具有足夠確定性的債券，不投

。具體原因在上次也有提及過了，債券投資在賠率上有天然劣勢－不違約的話，只收到利息，違

約的話，則會輸掉本金，因此需要高確定性來彌補。正如上次提及的例子，正常債券息率再高也

不超過１０％，一旦一次違約，則需１０年才能賺回損失的金錢。故此，當債券的確定性低於某

個水準，我們便不會買入。亦因此，雖然根據理性判斷，恆大２０２２年３月到期的債券如期償

付的機率較高，但根據我們對債券的投資原則，我們不會賺要承擔太多不確定性風險的錢，這便

是我們自己目前決定不買入明年到期的恆大債券去Ｒｏｌｌｏｖｅｒ的原因了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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