【香港政情】消息：李家超將出任政務司長，鄧炳強任保安局長

《經濟通通訊社２５日專訊》消息透露，政府高層官員將於今年７月１日後大執位，年屆７

０歲的張建宗將會退休，而保安局長李家超將接替其職，出任政務司長；警務處長鄧炳強會升任

保安局長；警務處副處長蕭澤頤則會晉升為警務處長；中央最快今日公布有關任命，新班子預計

下周初上京。



＊張建宗強調身體健康＊



張建宗今早離開官邸時回應傳媒提問時稱，現階段不便透露亦未能確認最新人事變動的消息

，但澄清其身體欠佳之說並非事實，指自己做了政務司司長４年半，過去亦做了１０年勞福局局

長，沒有放病假，也沒有放大假，全心全意工作，亦很精神。



＊李家超或成首位警界出身政務司長＊



現年６３歲的李家超是警政系統出身，他在２０１０年晉升為警務處副處長。２０１２年升

任保安局副局長，２０１７年林鄭月娥上台後就任保安局局長，目前更好大機會成為首位警界出

身的政務司長。如李家超上任，將是首名沒有工商民政經驗的官員出任政務司司長。

至於即將年屆５６歲的鄧炳強，１９８７年加入警隊做督察，２０１８年晉升為警務處副處

長，２０１９年１１月接替盧偉聰，晉升為警隊一哥，他原本明年便達到５７歲警隊退休年齡，

鄧炳強如果升任保安局長，將是回歸後，首次連續兩任保安局長，均有警察背景。

蕭澤頤則於１９８８年加入警隊，２０１７年升為警務處助理處長，２０１９年１１月晉升

為警務處副處長。（ｃｌ）

