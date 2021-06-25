《日入而息》李家超升任政務司司長，吉利撤回上海科創板上市申請

《今天重點》﹡國務院任命原保安局局長的李家超為政務司司長，免去張建宗的政務司司長

職務，警務處處長鄧炳強則獲任命為保安局局長，處長一職由副處長蕭澤頤

接任，特首林鄭月娥表示，港府用人唯才，預計現屆政府再有人事變動的機

會不大

﹡吉利汽車（００１７５）撤回上海科創板上市申請，待條件成熟後，將積極

推進人民幣股份發行之上市工作

﹡理大發現確診地勤病毒基因排序屬Ｄｅｌｔａ變種病毒，是首次在本地源頭

不明個案發現這種變種病毒

﹡地政總署指，粉嶺住宅地共接獲１７份標書，中原稱入標量超預期，上調估

值至１９﹒９億

﹡反映本港二手樓價走勢的中原ＣＣＬ按周升０﹒８１％，上半年累計上升

６﹒７４％



《即日市況》﹡港股飆４０５點報２９２８８重上百天線，美團升近５％領跑



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒１５％收復三千六，五連揚全周漲逾２％



《美元匯價》﹡仍然優先考慮低位買美元；歐元最新報１﹒１９４５╱４６，日圓最新報

１１０﹒７６╱７７



《公司業績》﹡衍生集團（０６８９３）年度虧損擴大至３１９５萬元，不派息

﹡電訊數碼（０６０３３）年度多賺６８﹒６％，息８仙

﹡ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）年度溢利１９００﹒９萬元升２﹒３倍，不派

息

﹡Ｎｉｓｓｉｎ Ｆｏｏｄｓ表示日清食品年度多賺１２﹒９％

﹡金寶通（００３２０）年度溢利增６﹒４倍，息５﹒９５仙

﹡中港照相（０１１２３）全年虧轉盈３３６４萬元，派末期息１仙



《公司資訊》﹡快手（０１０２４）７月起取消大小周，互聯網大廠員工對加班機制分歧嚴

重

﹡張勇稱菜鳥網絡全球包裹網絡日均包裹量超過５００萬件

﹡絲路能源（０８２５０）出售聚利寶（０８５２７）股份，賺１３８萬

﹡雷蛇（０１３３７）於Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｄａｙ橫掃銷量排行榜

﹡越秀服務（０６６２６）下限定價希望為第二市場提供空間

﹡傳小鵬汽車（９８６８）國際配售部分已錄足額認購

﹡傳中駿商管（００６０６）將以每股３﹒７元下限定價

﹡據報百度（０９８８８）旗下昆侖芯片業務開創獨立新公司，估值１３０億

元人幣

﹡大發地產（０６１１１）斥２６０萬人民幣增持溫州永嘉清水灣住宅項目權

益

﹡港交所（００３８８）委任Ａｄａｍ Ｓｉｎｇｅｒ為集團首席合規總監

﹡李嘉誠及李澤鉅本周三度增持長實集團（０１１１３）共２０８﹒０５萬股



《神州民企》﹡海天天線（０８２２７）非公開發行內資股

﹡騰訊（００７００）入股微遠醫療，後者經營範圍含臨床檢驗服務等

﹡吉利集團旗下極氪智能科技全球總部將落戶寧波



《中國要聞》﹡內地建議降低小微企業和個體工商戶支付手續費

﹡交通運輸部表示中國貨櫃短缺情況得到緩解

﹡河南商丘武術館凌晨火警致１８死１６傷，負責人被捕

﹡發改委下達中央預算內投資７５億，支持各地污水處理；發改委印發十四五

應對人口老齡化和托育建設實施方案

﹡傳瀋陽外賣騎手不滿美團條款，原地搶單後註銷帳戶

﹡中物聯表示上半年社會物流總額增速或保持在１５％左右

﹡銀保監表示將綠色轉型進展納入銀行險企日常監管評價

﹡首五月海南實際使用外資近８億美元，同比增逾五倍

﹡人行開展５０億元央行票據互換（ＣＢＳ）操作；人行續開展３００億逆回

購放水，本周淨投放５００億

﹡傳中國當局研委代表進入螞蟻高管隊伍，新發展計劃須官方認可

﹡成品油價調整窗口將至，料汽柴油每噸上調約２００元人民幣

﹡外匯局表示５月外匯市場總計成交２﹒８萬億美元；３月末中國對外金融淨

資產２１４００億美元；一季度中國經常帳戶順差６９４億美元；截至３月

末全口徑外債餘額逾２﹒５萬億美元

﹡王春英稱首季跨境雙向投融資活躍，國際收支基本平衡；首季外債增長主因

境外增持人幣債券等推動

﹡支付寶表示收錢碼提現繼續免費，支付服務費最少打九折



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，日本再贈台灣１００萬劑ＡＺ疫苗



《其他消息》﹡中央任命李家超為政務司司長，鄧炳強任保安局局長

﹡民建聯歡迎政府高層新任命，中央重視有保安背景官員

﹡李家超稱獲中央任命感光榮，鄧炳強稱將做好反恐工作

﹡首次有警隊背景人士升任政務司長，林鄭稱用人唯才

﹡劉兆佳稱李家超將可統籌各部門齊心維護國安；政府高層任免反映中央期望

維護國家安全

﹡鄧炳強稱新使命來得突然，遺憾不能向同袍正式道別

﹡林鄭稱維護市民權利及自由，但違法必究；三名升任官員均為最理想人選，

再有人事變動機會不大

﹡政府倡垃圾徵費通過後設１８個月準備期，初期會免費派膠袋

﹡張建宗稱服務市民５０年感榮幸，樂意在不同渠道服務社會和國家

﹡港府就小蠔灣車廠上蓋發展項目道路工程建議刊憲

﹡劉鳴煒再獲委任為海洋公園董事局主席，任期一年

﹡子強稱人事變動或為下屆政府班子作準備，強硬路線將維持

﹡市建局表示庇利街╱榮光街發展項目收到３６份意向書

﹡地政總署表示粉嶺住宅地共接獲１７份標書

﹡深股通額度全日用近８２億元，外資流入額創一個月高；滬股通額度全日用

８９億元，陸股通淨流入１４１億

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ與八達通合作推廣消費券計劃

﹡美國兩黨參議員要求拜登就蘋果日報遭停運，制裁相關人士及實體

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒８１％，上半年累升６﹒７４％

﹡中原表示粉嶺住宅地入標量超預期，升估值至１９﹒９億



《大國博弈》﹡日本防衛大臣岸信夫稱台海緊張局勢威脅日本安全

﹡美待任副貿易代表表示須監督歐美飛機補貼爭端休戰協議

﹡美國參議院委員會推進《維吾爾強迫勞動預防法案》

﹡外交部表示美國應立即停止美台官方往來和提升實質關係；習近平下周一與

俄羅斯總統普京視頻會晤



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗輸入確診，元朗御庭居二座納入強檢公告

﹡觀塘帝盛酒店增為檢疫酒店，檢疫酒店增至３４間

﹡聶德權視察外展隊到訪中電，預計逾１１００人打針

﹡台灣確診回落至雙位數，單日新增７６宗本土確診５死

﹡政府下周一起上調英國至Ａ２組，收緊相關檢疫安排

﹡理大發現確診地勤病毒基因排序屬Ｄｅｌｔａ變種病毒

﹡曾祈殷建議只接受完成接種新冠疫苗人士上機來港

﹡恆地「疫苗接種鼓勵計劃」登記人數逾５１萬人

﹡據報摩根大通要求在香港部分員工月底前接種疫苗

﹡２７歲地勤染Ｄｅｌｔａ變異株，與３宗印尼輸入吻合

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