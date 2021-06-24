《專家之言－何志銘》大市料維持橫行格局，資金傾向炒作落後板塊

《專家之言》昨（２３日）恆指高開１５８點，持續上推，在內地股市向好配合下，恆指在

高位運行，手機類、汽車類及科技股類顯著走高，指數最多升５８４點，一度高見過２８８９３

點，主板股票的升跌比率為２４比１７，上升股份１０１３隻，恆指成分股４４隻股份上升，下

跌股份１４隻，升跌比率為７５比２４，最終港股收報２８８１７點，升５０７點或升

１﹒７９％，主板成交大增１０％至１５６５﹒６１億元。國企指數報１０６７３點，升２０４

點或升１﹒９５％。恆生科技指數收上８０００大關之上報８０２０點，升２０８點或升

２﹒６６％。上證綜指全日升８點或０﹒３％收３５６６、深證成指升１％。滬深兩市成交額共

１﹒０７萬億元人民幣，連續第四日成交破萬億，並創６月１１日以來成交新高。

美國聯儲局主席鮑威爾放「鴿」言論，指貨幣政策要推動就業市場出現廣泛及全面復甦，不

會只因通脹擔憂而過快加息。即時為市場注入強心針，投資市場氣氛轉回樂觀心態。至於數據方

面，美國將公布上周首次申請失業救濟金人數，料由４１萬降至３８萬，持續申請失業救濟金人

數，料由３５２萬降至３４６萬。另外亦會公布美國６月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料

由２６降至２４。回至港股方面，在「炒股不炒市」格局下，預計資金會輪流炒作落後板塊仍不

變，大市短期難以有突破，預期將維持２８７００點至２９３００點之間運行。《獨立評股人

何志銘》



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