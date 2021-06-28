《股林淘金－林家亨》喆麗控股（２２０９）業務發展前景具憧憬

《股林淘金》社交媒體發展快速促成喆麗控股（ＹｅｓＡｓｉａ）（０２２０９）乘勢興起

其採用數碼營銷策略，結合各種媒體工具以提高消費群體的接觸面。ＹｅｓＡｓｉａ擁有自家內

容團隊，專注於創作吸引的日常內容以每日製作有關時裝、美容、名人風格及時尚生活主題的文

章、圖片及影片內容，延長用戶瀏覽網站及社交媒體帳戶的時間，同時亦不時於平台贈送禮品以

提高傳播範圍及幫助接觸潛在客戶。目前ＹｅｓＡｓｉａ在多個主流社交平台設有據點，包括Ｉ

ｎｓｔａｇｒａｍ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ、Ｔｗｉｔｔｅｒ及ＹｏｕＴｕｂｅ等。



ＹｅｓＡｓｉａ累積逾２０年的產品及市場開拓經驗，於１９９８年起經營電子商務業務，

從事採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，主要透過網上平台出售產品，並以部分透過線

下Ｂ２Ｂ銷售渠道出售的娛樂產品作輔助。擁有為時裝與生活時尚及美容產品的兩大電子商務平

台ＹｅｓＳｔｙｌｅ和Ａｓｉａｎ Ｂｅａｕｔｙ Ｗｈｏｌｅｓａｌｅ分別面向Ｂ２Ｃ及

Ｂ２Ｂ客戶；娛樂產品擁有電子商務平台ＹｅｓＡｓｉａ及線下Ｂ２Ｂ銷售渠道，分別面向

Ｂ２Ｃ及Ｂ２Ｂ客戶。



業績方面，ＹｅｓＡｓｉａ近年均保持正向增長，業務頗穩健。於２０２０年總收入

１﹒７３億美元，較２０１９年的１﹒１８億大幅增加４７﹒４％，而較２０１８年的８５３６

千萬美元更增加超過一倍，近三年的複合增長率達４２﹒５％。其中時裝與生活時尚及美容產品

貢獻主要收入，由２０１９年的１﹒０３億美元，增至２０２０年的１﹒６３億美元分部收入佔

總收入比由２０１９年的８７﹒５％升至９４﹒２％，娛樂產品分部銷售則於２０２０年錄得

１０１２萬美元，佔公司總收入５﹒８％。



ＹｅｓＡｓｉａ主要從事的產品類別以時裝及美容產品，尤其韓國美容產品，逐發展成為韓

國產品於全球多個主要地區銷售的領先市場業者。ＹｅｓＡｓｉａ截至２０１９年１２月３１日

止年度及截至２０２０年９月３０日止９個月，來自於公司平台ＹｅｓＳｔｙｌｅ及Ａｓｉａｎ

Ｂｅａｕｔｙ Ｗｈｏｌｅｓａｌｅ提供的韓國美容產品的收益分別為４２﹒９百萬美元及

４８﹒６百萬美元，約佔兩平台總收益的４１﹒８％及４３﹒４％。



此外，截至２０２１年６月，ＹｅｓＡｓｉａ擁有逾１５００００名來自世界各地的ＫＯＬ

及意見領袖，為公司提供數以百萬計的龐大追隨者群體的用戶。由意見領袖營銷帶來之收益亦按

年上升。以確保持續及全面的客戶覆蓋，ＹｅｓＡｓｉａ亦實施自家ＹｅｓＳｔｙｌｅ

Ｅｌｉｔｅ Ｃｌｕｂ會員計劃及ＹｅｓＳｔｙｌｅ Ｆｒｉｅｎｄ Ｒｅｗａｒｄｓ計劃等以

保留現有客戶。ＹｅｓＡｓｉａ業務發展前景有一定憧憬由於目前市值不大，應會吸引一定數量

之炒家進場。有一定的短線投機值博率可作現金認購宜設止蝕８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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