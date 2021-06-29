《股林淘金－林家亨》科利拓中國市場，明年料有新驚喜

《股林淘金》疫情為生活帶來很多不便，但同時為部分企業帶來商機。小型家電製造商科利

實業（０１４５５）公布２０２１財年的業績公告，收益按年增加２０﹒８％至４﹒３７億元；

毛利增長１７﹒６％至１﹒２８億元；公司權益持有人應佔溢利增加３３﹒９％至５８１３﹒９

萬元，每股盈利０﹒０５３元。董事會建議派發末期股息０﹒０３８元。按此計算，派息比率高

達八成以上；若根據６月２５日的收市價０﹒２４４元計算，股息率高達１５﹒５７％，領先同

業。



科利主要以ＯＤＭ模式從事設計、開發和製造個人護理及生活時尚電器。客戶主要是國際品

牌，產品主要銷售至美國、日本及歐洲市場，去年三大市場銷量均錄得增長，由於日本市場的美

容護理產品需求激增，日本市場銷量增幅高達４２﹒７％，歐洲市場亦錄得４１﹒８％升幅，而

佔比最大的美國市場則增長４﹒７％。面對著疫情和中美貿易戰等重大事件，對比其他生產商，

科利展示出驚人的韌性，逐步擴張其家電版圖。



現時科利主要生產三類個人護理產品，包括美髮系列、修毛系列和美容系列。三類產品於去

年均錄得增長，其中美容系列按年升幅更高達１６９７％，而美髮系列和修毛系列均錄得雙位數

升幅，分別為１５﹒７％和２２﹒５％。同時科利亦開始發展自家品牌「ｉＨＡ」，首個產品將

為智能馬桶蓋，預計於２０２２年推出，主攻國內高端市場。



以往科利集中於美國市場銷售美髮產品，但去年透過提升日本、歐洲市場的表現和增加修毛

系列和美容系列的銷量，以改善過往集中單一市場和單一產品的風險，隨著明年開拓國內市場並

推出新產品，預計銷情進一步看俏，成為另一強勁的增長動力。隨著中國經濟快速增長，１４億

人的市場對科利來說，肯定會成為明年的增長亮點。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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