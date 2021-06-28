《華爾街內望》通脹數據遜預期緩解加息憂慮，標指破頂升１４點

《經濟通通訊社２８日專訊》最新通脹數據遜預期，緩解市場對聯儲局可能突然縮減刺激計

劃的擔憂，美股上周五（２５日）個別發展，標指續破頂。

道指漲０﹒６９％或２３７點，收報３４４３３點。標指漲０﹒３３％或１４點，收報

４２８０點。納斯達克指數跌０﹒０６％或９點，收報１４３６０點。上周累計道指漲

３﹒４％，標指漲２﹒７％，納指漲２﹒４％。

美國總統拜登上周宣布接受參議院兩黨議員達成的新基礎設施支出協議，而最新數據顯示，

美國上月核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數環比升幅遜預期，按年漲３﹒４％，高於儲局目

標。

指標十年期國債收益率升至１﹒５３７７％，兩年期國債收益率微升至０﹒４８１２％，三

十年期國債收益率升至２﹒１７２３％。

板塊方面，金融股、資源股、工業股上漲。個股方面，Ｎｉｋｅ創新高躍升１５﹒５％，公

司公布全年度銷售預測勝預期。

美國銀行攀升１﹒９％，富國銀行勁揚２﹒７％，聯儲局上周宣布大型銀行已通過壓力測試

，將不再面臨疫情相關的回購和派息限制。

維珍銀河飆升近４０％，公司獲得美國航空安全監管機構批准可提供太空旅行。聯邦快遞跌

３﹒６％，公司發布上年盈利預測不及預期，主要受累於招聘困難。（ａｌ）

