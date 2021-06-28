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28/06/2021 09:23

《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證及牛證

　　《牛熊志選》恆指上周自１５０天線約２８３５０點附近反彈，周四（２４日）重越２０天
及５０天兩條平均線，周五（２５日）陽燭突破由２月高位伸延而下的短期下降軌約２９１００
點附近阻力，短線料順勢挑戰月初高位約２９５００點附近阻力。恆指牛熊證資金流情況，截至
周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒０９億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，
恆指熊證則累計約１﹒３３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四
，恆指牛證街貨主要在收回價２７３００點至２７５９９點之間，累計相當約２２４６張期指合
約；熊證街貨主要在收回價２９０００點至２９２９９點之間累計了相當約１７１８張期指合約

　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１５﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
０﹒１個波幅點至１５﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升０﹒９個波幅點至１９﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至
２２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２５﹒４％；中石油
（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３４％；中海油（００８８３）的引伸波幅上
升１﹒４個波幅點至３３﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至
１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２４﹒３％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至１９﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升１﹒６個波幅點至１９﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅維持於２０﹒４％的水平。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒４５億元
資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使
價約６６０至６９０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０﹒５至１１﹒１倍；牛證方面，資
金留意收回價５３６至５７０元之間的較貼價條款，收回距離約４﹒６％至１０﹒４％，槓桿約
８﹒３至１７﹒１倍。另外，平保相關認購證及牛證期內錄得約２１０９萬元資金淨流入部署，
資金留意行使價８６至８８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１０﹒９至１３倍；牛
證方面，資金留意收回價６８至７２元之間的較貼價條款，收回距離約８﹒２％至１２﹒２％，
槓桿約７﹒４至１０﹒９倍。
　　至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約２３８８萬
元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４４至２６４元附近的中
期價外條款，實際槓桿約５﹒９至６﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回價３３６至３５２元
附近的條款，收回距離約１﹒８％至６﹒７％，槓桿約１２﹒５至４７﹒１倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
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