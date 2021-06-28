《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證及牛證

《牛熊志選》恆指上周自１５０天線約２８３５０點附近反彈，周四（２４日）重越２０天

及５０天兩條平均線，周五（２５日）陽燭突破由２月高位伸延而下的短期下降軌約２９１００

點附近阻力，短線料順勢挑戰月初高位約２９５００點附近阻力。恆指牛熊證資金流情況，截至

周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒０９億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，

恆指熊證則累計約１﹒３３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四

，恆指牛證街貨主要在收回價２７３００點至２７５９９點之間，累計相當約２２４６張期指合

約；熊證街貨主要在收回價２９０００點至２９２９９點之間累計了相當約１７１８張期指合約

。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１５﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至１５﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒９個波幅點至１９﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至

２２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２５﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３４％；中海油（００８８３）的引伸波幅上

升１﹒４個波幅點至３３﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２４﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至１９﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒６個波幅點至１９﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅維持於２０﹒４％的水平。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒４５億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約６６０至６９０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０﹒５至１１﹒１倍；牛證方面，資

金留意收回價５３６至５７０元之間的較貼價條款，收回距離約４﹒６％至１０﹒４％，槓桿約

８﹒３至１７﹒１倍。另外，平保相關認購證及牛證期內錄得約２１０９萬元資金淨流入部署，

資金留意行使價８６至８８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１０﹒９至１３倍；牛

證方面，資金留意收回價６８至７２元之間的較貼價條款，收回距離約８﹒２％至１２﹒２％，

槓桿約７﹒４至１０﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約２３８８萬

元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４４至２６４元附近的中

期價外條款，實際槓桿約５﹒９至６﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回價３３６至３５２元

附近的條款，收回距離約１﹒８％至６﹒７％，槓桿約１２﹒５至４７﹒１倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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