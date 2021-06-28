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即市新聞

28/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周初市況易呈反覆

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於偏好和向好。明天（２９日）為６月份期貨、期權到期日，周三（３０日）則
為６月份場外股期權到期日，亦為基金季結兼半年結日，令本周初市況容易呈現波動。上周末前
好友發力反攻，完全控制了局勢，欲已攻抵對手的重要防線前。看來，本周港股若非正式往上突
破，便須回落，繼續於橫行區內反覆上落。須注意的為，為重要阻力位前掉頭回挫是正常的；但
若跌不下去，淡友便須小心。
　　客觀而言，短期局勢已較早前明顯轉好，現時重點在於中期局勢會否跟隨。當然，須多看兩
、三周市況變化後，我們方可作判斷。反覆上落市的特色，為當股價升抵橫行區頂部附近，有勢
往上突破的時候，便會令人失望地升勢逆轉；反之亦然。作為審慎的投資者，於市況正式呈現突
破前，只應維持合的持貨量，靜觀其變。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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