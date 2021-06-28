  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2021 10:04

《一周攻略－周進略》消化通脹加息擔憂，估值折後尋寶再現

　　《一周攻略》近日投資者的心態，好像一切雨過天青一樣，回復正常，雖不敢說天天天晴，
亦不保證稍後會否再下雨，尤其大家明白，容易驟雨連連的，多是天氣時節所致，就如市場上，
波動日子與波動日子相連，高波動與高波動往往聚結在一起。
　
＊參考點陣圖往績，說加息未必加息＊
　
　　是的，之前大家擔心由通脹憂慮衍生，影響市場對利率走勢的預期，包括猜想美聯儲的反應
，繼而令債價大幅波動，以及其他資產的估值下滑等，一脈相承。然而，由２月中至今，畢竟已
是一季有多，加上美聯儲大員們不斷與市場溝通，透過不同渠道表達看法，亦無刻意把局內不同
意見的實況淡化，反而是藉著點陣圖的數據，讓外界理解，局方不同人士對於未來利率水平的想
法，其實與外界並不相差太遠，間接減低了不明朗因素，為市場降溫。即使真的在２０２３年加
息兩次的可能性存在於點陣圖內，但觀乎多年來點陣圖作為預測工具的往績，其實亦未必一定加
息，更未必一定加息兩次。
　
＊短債息升長債息跌，央行調控力量有限＊
　
　　自從局方態度軟化，反而讓大家舒一口氣。固然，２年期美國國債孳息率急升，但另一邊廂
，１０年期美國國債孳息率不升反跌，意味著投資者一直擔心的事，未必出現，尤其長期而言，
實質利率的水平有更多結構性因素存在，不會單純因為央行的貨幣政策而可以改變，可以說，實
質利率的供求變化，央行調控的影響力相當有限。但無論如何，就著短期的利率趨勢，起碼央行
願意溝通，絕不離地，即使局內存在不同聲音，其實亦與外界存在不同聲音，可以說是相當脗合
。如此一來，市場回復原有步調，既然２月中開始已經有數個月消化相關消息，估值亦已打了相
當折扣，大家向前望，繼續可以在現水平尋寶，未嘗不是審慎樂觀的態度。
　
＊投資者近期有戒心，氣氛不易馬上熾熱＊
　
　　不錯，對比起之前兩三年，大家如今有了相當戒心，不會一往無前，尤其在基本面的分析上
，無息可收者，或純粹以後來者的資金支撐早期參與者的玩法，如今要相當小心，畢竟近兩三個
月，高位套牢者眾，一日未解套鬆綁，氣氛都不容易回復。只是，既然已經用時間換取空間，三
數個月已經足夠大家重新思考定位，買定離手，如今仍然在場的，當為長線仍然看好，至於一直
不看好的，大抵亦不會因為高位略打折扣而馬上進場，故此，形成拉鋸局面，新錢加入的速度不
會太快，同樣道理，離場者亦早已撤退，反而在窄幅徘徊中，板塊輪替也好，資產類別之間，新
舊經濟之間，總有那麼一點的活動，炒風不算盛，則危機亦不會太深。
　
＊恆指三萬恐仍受阻，內需板塊卻見支持＊
　
　　全球資產配置布局如是，港股亦步亦趨，一樣可望受惠，雖然恆指三萬點未必馬上可達，但
近日氣氛好轉，不少內需板塊重新有買盤支持，相信隨著賺錢經驗累積，投資者重投市場的熱度
會增加，短期可望看高一線。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/06/2021
【陶觀天下】陶冬：拜登基建現突破　食品通脹難遏制
市場動向28/06/2021
【#投資界新人王】一起加入「ESG投資」應援團！
財經熱話25/06/2021
《股市一周》鮑威爾稱儲局不會先發制人加息 港股彈486點
中國故事25/06/2021
《神州經脈》標普確認中國A+長期評級　滬指升足五日全周漲2%
FOCUS25/06/2021
【FOCUS】拜登收貨「腰斬」版　以退為進謀大基建
市場動向25/06/2021
需求拉動奶價長期上行 原奶巨頭優然牧業迎新一輪增長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金