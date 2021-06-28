《套期保值－蕭猷華》港股短期上望３００００點

《套期保值》美國周五（２５日）公布核心個人消費物價指數ＰＣＥ年率為３﹒４％，３０

年以來最高，按月上升０﹒５％，較４月的升幅０﹒７％放慢，合符預期。環球通脹在４、５月

以極快速度上升，除了去年基數低之外，全球疫情緩和，抑壓了的需求急增，從６月大宗商品價

格走勢來看，筆者預期６月通脹增速進一步放慢，吻合聯儲局官員指，預期通脹在年底逐漸回落

，主要因素是供應逐漸回復正常、「後疫情」時代激增了的需求，將逐漸減慢，筆者認為市場對

通脹憂慮會逐漸消化，美國收緊貨幣政策的逼切性降低，短期股市有望進一步向好。



不過，自去年疫情以來，美國大量「印鈔」，聯儲局６月１０日的數據顯示，資產負債表由

一年前的４萬億美元，翻了一倍至８萬億美元。美國以外，歐盟、英國、日本央行也投入超過５

﹒６萬億美元，相比中國則較為克制，央印鈔去刺激經濟，不搞大水猛灌，內地今年仍保持溫和

的經濟增長。故此，美國聯儲局最近密密逆回購操作，６個月以來，７５００億美元通過逆回購

，將資金抽走，目的減輕資產泡沫風險。



「超」寬鬆貨幣政策無疑可對股市帶來刺激作用，但過多資金流入市場，將會引起資產泡沫

風險，恐高的資金在政府收緊貨幣政策時，將會急劇流出，造成股市急跌。從美股的估值來看，

目前標普Ｓ＆Ｐ市盈率已達４５倍，已屬於較高水平，僅次於２００８年金融海嘯的７０倍左右

。故此，美國政府的首要目標就是讓失業率下降，引導失業人士盡快流入勞工市場，工資降低，

企業成本減輕，盈利上升，才能支撐高企的市盈率。



恆生指數上星期從低位累計升超過１０００點，５月美國通脹按月增速回落，市場對通脹升

溫預期減輕、對美國債息飆升的憂慮亦降低，科技股領漲反映市場ｒｉｓｋ ｏｎ，風險胃納增

加，筆者預期恆指能突破橫行區頂部２９５００點，短期上望３００００點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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