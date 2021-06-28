  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2021 09:45

《專家之言－葉尚志》過早憂慮獲紓緩，港股恢復穩定性

　　《專家之言》在外圍股市帶動下，港股上周五（２５日）出現進一步彈升，恆指連升第三日
再漲了逾４００點，重越２９０００點以上水平來收盤，是差不多一個月來的首次。拜登宣布兩
黨在參議院達成了基建方案協議，消息刺激美股做好，而人行連續第二日通過逆回購操作放水，
Ａ股上綜指走出了一波五連升，這些都是推動港股的消息因素。目前，恆指升穿了２９０００點
短期阻力，發出了回穩訊號，重拾過去四個月的橫盤格局發展，但能否進一步升穿這個橫盤區間
的上限２９５００點，是接下來的觀察重點。

＊宜盡快升破２９５００點橫盤區間上限＊
　
　　恆指出現高開高走，並且以接近全日最高位２９３０５點來收盤，短期仍處上攻勢頭，宜盡
快進一步升穿２９５００點來強化升勢，而能否有更多的指數股、尤其是權重股可以向上突破創
新高，是關注點之一。恆指收盤報２９２８８點，上升４０６點或１﹒４％。國指收盤報１０８
７８點，上升２０１點或１﹒８８％。另外，港股主板成交金額回升至１５７０億多元，而沽空
金額有１８７﹒４億元，沽空比例１１﹒９４％。至於升跌股數比例是９８４：７４７，日內漲
幅超過１０％的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２５隻。

＊外資重新流入上綜指五連漲＊
　
　　現階段，市場早前對於美聯儲開始討論縮表加息的憂慮已有所紓緩，普遍估計美聯儲在短期
內採取實際行動的機會不大。而拜登宣布兩黨在參議院達成了基建方案協議，雖然規模只有１﹒
２萬億美元，不及早前提出的２萬億美元水平，但是市場反應正面，消息刺激美股全線做好，納
指和標普５００指數更創出了歷史新高。另一方面，在美聯儲表示有提前加息可能之後，外資曾
一度有小規模流出Ａ股的情況，但隨著市場的過早憂慮獲得紓緩後，外資已有重新流入的跡象，
滬深股通在周五錄得逾１４０億元人民幣的淨流入，而上綜指也走了一波五連漲，重返３６００
點關口以上來收盤。
　　港股方面，經歷了月內的反覆回整行情後，走勢上已可恢復穩定性，重拾過去四個月的橫盤
格局發展，但能否進一步升穿這個橫盤區間的上限２９５００點，則有待觀察驗證。事實上，在
過去的四個月，以恆指成份股來看，有能力率先創出了歷史新高並且仍保持著上行態勢的，包括
安踏（０２０２０）、藥明生物（０２２６９）、申洲國際（０２３１３）以及舜宇光學（０２
３８２）等，但它們都不算是權重最大的指數股，而其後能否有更多的指數股、尤其是權重股可
以向上突破創新高，是港股大盤能否確認重拾中長期升勢的關鍵。《第一上海首席策略師　葉尚
志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/06/2021
《股市一周》鮑威爾稱儲局不會先發制人加息 港股彈486點
中國故事25/06/2021
《神州經脈》標普確認中國A+長期評級　滬指升足五日全周漲2%
FOCUS25/06/2021
【FOCUS】拜登收貨「腰斬」版　以退為進謀大基建
市場動向25/06/2021
需求拉動奶價長期上行 原奶巨頭優然牧業迎新一輪增長
香港政情25/06/2021
【香港政情】國務院任命李家超為政務司司長　鄧炳強為保安局局長
財經熱話25/06/2021
《7月新股》三新股今開招 麥嘉嘉：小鵬二次上市升幅有限不入飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金