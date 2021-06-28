《專家之言－葉尚志》過早憂慮獲紓緩，港股恢復穩定性

《專家之言》在外圍股市帶動下，港股上周五（２５日）出現進一步彈升，恆指連升第三日

再漲了逾４００點，重越２９０００點以上水平來收盤，是差不多一個月來的首次。拜登宣布兩

黨在參議院達成了基建方案協議，消息刺激美股做好，而人行連續第二日通過逆回購操作放水，

Ａ股上綜指走出了一波五連升，這些都是推動港股的消息因素。目前，恆指升穿了２９０００點

短期阻力，發出了回穩訊號，重拾過去四個月的橫盤格局發展，但能否進一步升穿這個橫盤區間

的上限２９５００點，是接下來的觀察重點。



＊宜盡快升破２９５００點橫盤區間上限＊



恆指出現高開高走，並且以接近全日最高位２９３０５點來收盤，短期仍處上攻勢頭，宜盡

快進一步升穿２９５００點來強化升勢，而能否有更多的指數股、尤其是權重股可以向上突破創

新高，是關注點之一。恆指收盤報２９２８８點，上升４０６點或１﹒４％。國指收盤報１０８

７８點，上升２０１點或１﹒８８％。另外，港股主板成交金額回升至１５７０億多元，而沽空

金額有１８７﹒４億元，沽空比例１１﹒９４％。至於升跌股數比例是９８４：７４７，日內漲

幅超過１０％的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２５隻。



＊外資重新流入上綜指五連漲＊



現階段，市場早前對於美聯儲開始討論縮表加息的憂慮已有所紓緩，普遍估計美聯儲在短期

內採取實際行動的機會不大。而拜登宣布兩黨在參議院達成了基建方案協議，雖然規模只有１﹒

２萬億美元，不及早前提出的２萬億美元水平，但是市場反應正面，消息刺激美股全線做好，納

指和標普５００指數更創出了歷史新高。另一方面，在美聯儲表示有提前加息可能之後，外資曾

一度有小規模流出Ａ股的情況，但隨著市場的過早憂慮獲得紓緩後，外資已有重新流入的跡象，

滬深股通在周五錄得逾１４０億元人民幣的淨流入，而上綜指也走了一波五連漲，重返３６００

點關口以上來收盤。

港股方面，經歷了月內的反覆回整行情後，走勢上已可恢復穩定性，重拾過去四個月的橫盤

格局發展，但能否進一步升穿這個橫盤區間的上限２９５００點，則有待觀察驗證。事實上，在

過去的四個月，以恆指成份股來看，有能力率先創出了歷史新高並且仍保持著上行態勢的，包括

安踏（０２０２０）、藥明生物（０２２６９）、申洲國際（０２３１３）以及舜宇光學（０２

３８２）等，但它們都不算是權重最大的指數股，而其後能否有更多的指數股、尤其是權重股可

以向上突破創新高，是港股大盤能否確認重拾中長期升勢的關鍵。《第一上海首席策略師 葉尚

志》



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