黑雨後恒指半日高開７８點報２９３６６點，安踏漲近半成

《經濟通通訊社２８日專訊》本港早上時分曾掛起黑色暴雨警告，直到中午１２時半連同黃

色暴雨除下，港股下午１時半復市，開報２９３６６點，升７８點，其中多隻科技股造好，嗶哩

嗶哩（０９６２６）升４﹒０２％，報９９６﹒５元；百度（０９８８８）升３﹒３６％，報

１９６﹒９元；阿里（０９９８８）升２﹒９７％，報２２２元；另外，安踏（０２０２０）升

５％，報１８８﹒９元，為目前最佳藍籌。現時，恆生指數報２９３３２，升４４點或升

０﹒１５％，主板成交８３﹒２７億元。國企指數報１０８７７，跌０點或跌０﹒０１％。恆生

科技指數報８３０２，升６６點或升０﹒８１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７６％，報４５﹒７５元；港交所（００３８８）

升０﹒２５％，報４７４﹒８元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒０９％。騰訊

（００７００）升０﹒１７％，報５９９﹒５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

４﹒５３％。建行（００９３９）跌０﹒８１％，報６﹒１５元；友邦（０１２９９）跌

０﹒４６％，報９６﹒７元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安踏（０２０２０） １８８﹒９０元 升５﹒００％

阿里（０９９８８） ２２１﹒８０元 升２﹒８８％

比亞迪（０１２１１） ２３４﹒００元 升２﹒１８％

申洲（０２３１３） １９６﹒５０元 升１﹒９７％

美團（０３６９０） ３３６﹒４０元 升１﹒９４％



港鐵（０００６６） ４３﹒５５元 升１﹒６３％

長和（００００１） ６２﹒２５元 升１﹒１４％

阿里健康（００２４１） １７﹒９８元 升１﹒０１％

長實（０１１１３） ５３﹒６０元 升０﹒５６％

藥明（０２２６９） １４３﹒５０元 升０﹒８４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

嗶哩嗶哩（０９６２６） ９９６﹒５０元 升４﹒０２％

百度（０９８８８） １９６﹒９０元 升３﹒３６％

阿里（０９９８８） ２２２﹒００元 升２﹒９７％

京東集團（０９６１８） ３０３﹒００元 升２﹒７１％

萬國數據（０９６９８） ７７﹒３５元 升２﹒０４％



微盟（０２０１３） １８﹒３８元 升２﹒００％

美團（０３６９０） ３３６﹒００元 升１﹒８２％

汽車之家（０２５１８） １２４﹒４０元 升１﹒４７％

阿里健康（００２４１） １８﹒００元 升１﹒１２％

眾安在線（０６０６０） ４４﹒５５元 升１﹒０２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

