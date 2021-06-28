《新股上市》喆麗招股入場約３３６３元，謝仕榮等任基石投資者

《經濟通通訊社２８日專訊》喆麗控股（０２２０９）在港首次公開發售（ＩＰＯ），今日

起至周五（２日）中午公開招股，發售３９５４萬股，當中一成在港公開發售，招股價每股３元

至３﹒３３元，每手１０００股，入場費３３６３﹒５６元，７月９日掛牌。獨家保薦人、獨家

全球協調人為大華繼顯。

喆麗控股為網上零售商，從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及

娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品，早於１９９８年推出首個電子商務Ｂ２Ｃ平台ｗｗｗ﹒

ＹｅｓＡｓｉａ﹒ｃｏｍ。

喆麗控股引入兩名基石投資者共認購１３５１萬股至１５００萬元，佔ＩＰＯ股份約３４﹒

１８％至３７﹒９４％。基石投資者之一為劉石佑旗下ＣＳ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｈｏｌｄｉ

ｎｇｓ Ｌｔｄ，其為嘉泓物流（０２１３０）控股股東之一。另一基石投資者為Ｔｒｉｐｌｅ

Ｓｕｒｇｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，由友邦保險（０１２９９）的獨立非執行

主席謝仕榮及其妻子謝衛碧堅全資擁有。

假設發售價為每股股份３﹒１６５元（即招股價中位數），集團預期獲取淨額９３５０萬元

，當中約５４％用於市場營銷工作，以及吸納及保留客戶；約２０﹒１％於優化平台內容及資訊

科技實力，以推廣韓國美容及時裝產品的優點及獨特性；約１６﹒１％用於提高物流配送實力及

倉庫效率。（ｅｃ）

