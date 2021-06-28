《盤後部署》港股保歷加通道頂現較大阻力，支持位約２８３００

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深兩市今早高開後個別發展，美股三大指數期貨亞洲時段造

好。受黑雨影響，港股是日交易時間只得不足三小時，開報２９３６６點升７８點，其後迅速調

頭，惟跌幅亦不大，最多跌過７８點。

今日體品股受惠李寧（０２３３１）發盈喜齊走高，醫藥股亦繼續熱炒，惟中港地產股表現

較弱。港股最終收報２９２６８點，跌１９點或０﹒０７％，主板成交１０１５﹒９７億元。國

指報１０８６３點，跌１４點或０﹒１４％。恆生科技指數報８２７６點，升４１點或０﹒５％

。

上證綜指收報３６０６點，跌１點或０﹒０３％；深證成指收報１５１５０，升１４６點或

升０﹒９８％，總成交１０１７４﹒７５億人民幣，按日少３﹒５２％。



＊明日港股期結，市況或較為波動＊



恆指現時明顯在保歷加通道頂位現較大阻力，雖然美股整體趨勢向好，但港股本身未見有強

力因素支持推升大市，預期向上衝的條件是於現水平整固一段時間，短線續維持區間上落，支持

位為保歷加通道底約２８３００點。科技股預計跟隨美股納指整體向上機會較大，但需留意短線

波幅。另外，港股周二期指結算，市況或較為波動。（ｎｓ）

