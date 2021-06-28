【美伊衝突】美國空襲伊拉克及敘利亞境內伊朗支持民兵組織

《經濟通通訊社２８日專訊》美國國防部最新表示，美國軍方周日（２７日）對伊拉克和敘

利亞境內，由伊朗支持的民兵組織進行空襲，以回應民兵組織對伊拉克境內美國人員和設施發動

的無人機襲擊。

國防部指出空襲的目標是敘利亞境內兩處，以及伊拉克一處作戰和武器儲存設施，重申總統

拜登已明確表示將採取行動保護美國人員。

伊朗和各國上周日（１３日）暫停有關核問題的磋商，俄羅斯塔斯社上周引述俄羅斯副外長

里亞布科夫報道指或即將達成協議，不過最新局勢再有改變，令恢復核協議的談判變得更複雜。

據伊朗國家媒體報道指，國會議長卡利巴夫周日表示，德黑蘭絕不會將部分核設施內部的影

像交給國際原子能機構（ＩＡＥＡ），因為與其簽署的監察協議已到期，相關數據和影像仍由伊

朗持有。

國際原子能機構上周五（２５日）已要求伊朗立即回覆會否延長監察協議，不過伊朗特使強

調沒有義務提供回覆，而伊朗最高國家安全會議將在監察協議到期後，才決定是否延長。

另外據伊朗國家媒體《Ｔｅｈｒａｎ Ｔｉｍｅｓ》報道指，議會國家安全和外交事務委員

會發言人警告，如果美國不取消所有制裁，伊朗將關閉國際原子能機構的核設施鏡頭，而美國國

務卿布林肯則表示，如果伊朗不延長協議，將為全面談判帶來嚴重疑慮。（ａｌ）

