《台股攻略－黃振宇》資金追捧航運及鋼鐵板塊

《台股攻略》美國部分的基建計劃已達成協議，刺激鋼鐵板塊上升，帶領台股加權指數今日

（２８日）走揚，但電子權值股受壓倒跌，直至航運板塊強勢帶動，指數最終升８８點，收

１７５９１點，直逼１７６００點關口，成交金額為４４０６億元（新台幣．下同）。

市場傳出全球最大加密貨幣礦機商比特大陸，將下調在晶圓代工廠台積電的投片量，令台積

電受壓，收５９０元，跌０﹒２％；日月光投控收１１２﹒５元，跌４﹒３％；聯電、中華電、

大立光及鴻海跌０﹒４％至１﹒３％；聯發科、華邦電及台達電則升０﹒７％至０﹒９％。電子

類股份普遍走弱，市場資金轉向航運及鋼鐵板塊，貨運三雄同步漲停，陽明收１６６元、長榮收

１７６元、萬海收３００元，散裝船的正德、榮運、新興及中航亦跟隨漲停，裕民、慧洋─ＫＹ

及四維航亦升４﹒７％至７﹒６％；而俄羅斯將在今年８月１日至年底，對鋼鐵、鎳、鋁及銅出

口徵收至少１５％的臨時關稅，消息刺激鋼鐵價格上升，中鴻、大成鋼、燁輝、春源、新光鋼及

美亞漲停，中鋼升４﹒８％，海光亦升８﹒１％。中國面板大廠的京東方在蘋果供應鏈的佔比提

升，身為京東方的台灣電感供應商之一的今展科，可望受惠同步加入蘋果供應鏈。密封元件廠茂

順今年第二季起的新產能投產，加上受惠於市場需求增加，其首季營業額達８﹒７１億元，創歷

史新高。

美國基建協議，有助經濟加速復甦，料傳統產業仍有力帶動大市上揚，而電子行業開始進入

第三季的傳統旺季，短期可趁低吸納回調的主要電子權值股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

