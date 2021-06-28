《窩輪豪情－梁業豪》期貨大戶的轉倉計劃被打亂

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、醫療

保健業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為藥明生物

（０２２６９）、安踏體育（０２０２０）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

工商銀行（０１３９８）、中信銀行（００９９８）與中國財險（０２３２８）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為電訊業、資訊科技業與工業。此外，恆生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿里巴巴（０９９８８）、百度

（０９８８８）與嗶哩嗶哩（０９６２６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。

至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選工商銀行、中信銀行與

中國財險。

港股今早（２８日）因黑色暴雨警告信號停巿，大家應留意天文台會否於１１：００ａｍ前

解除信號。筆者認為，期貨大戶原本準備好於今早開巿後積極完成轉倉行動。若下午未能復巿，

明天（２９日）巿況將會十分混亂，或會有意想不到，卻又對後巿未必有啟示的巿況出現。即使

下午復巿，類似情況亦會出現，投機者宜只作壁上觀。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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