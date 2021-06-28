《談國論企－黎偉成》強化香港國安執法更須加強施法

《談國論企》中國國務院於２０２１年６月２３日任命香港特別行政區原保安局局長李家超

為新一任政務司司長，和原警務處長鄧炳強為保安司司長等決定，明確地宣示要全力、全面地強

化《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（本文簡稱《港區國安法》．下同）的執

法政策、策略和行動，更嚴厲地打擊內與外的種種反中亂港卑劣勢力，確保香港長期安定繁榮。

同樣重要加強的，是加強對涉嫌觸犯國安法的疑犯的檢控、審判等施法行動，把暴徒繩之於法，

以警效尤。



＊新官任命顯要港府各部門全面執行國安法＊



是次任命，乃由新華社的報道而作出公報：「依照《基本法》有關規定，根據行政長官林鄭

月娥提名和建議，國務院決定任命原保安局局長李家超為政務司司長，免去張建宗的政務司司長

職務。警務處處長鄧炳強則獲任命為保安局局長，處長一職由副處長蕭澤頤接任」。我對有關任

命的看法，重點有：

最惹人注目的，當然是（一）從國務院對政務司司長等三個重要職位的任命和相關人選，充

分顯示要強力執行《港區國安法》的高度決心，因（Ｉ）所委任的，並不是如昔的以政務主任出

身的司局級高官作考慮，而由在反擊亂港反中劣行中有出色表現的前任和時任警務高官升出任新

職，強烈顯示中央對落實和執行《港區國安法》的高度強烈決心；

是因（ＩＩ）政務司司長是統領港府各司、局、處等部門的行政首長，地位僅次於特別行政

區首長，故由保安局局長提升甚至「升格」為政務司司長，目的很明顯是（ｉ）要特區政府各部

門今後要有分工地同時執行《港區國安法》的工作，即（ｉｉ）由政務司司長統籌制定反擊、打

壓任何能出現的不同形式的亂港反中組織與劣行的政策、策略和行動，各司局等部門得配合，而

不是過往的由保安局、警務處等個別部門孤孤單單的應對，所產生的效應當然是更為全面和良佳

。

更為重要的，是（二）中國國務院是次對港府三位官員的委任，肯定是要向特別是美國為主

的世界各國更深層次地展示執行《港區國安法》的政策，堅定不移，且是不斷加強、提升和改進

相關法例。我估計，香港今後不會是如昔在發生動亂始被動的見步行步，而是由（１）港府和警

務處國安處，主動探偵、搜集各種各樣與國安相關的情報、資料，進行研究、分析，和進一步對

有關事態對象的實際偵測，到查出實際和可靠的資料和證據，到時機成熟之時，對亂港反中的違

國安相關人士採取必須的及時行動。

相信（２）有關偵測對象，不僅止於本地的亂港反中和「港獨」等組織，更要把偵測範圍推

而廣之地對準曾經和現時尚在港有劣行惡向的外國在港間諜、非政府組織ＮＧＯ，和在國際、境

外在涉港、涉疆、涉台等反華政棍，使相關活動適度收歛，更可以在相當程度加強打壓「港獨」

力量。

有證有據、合法合理主動採取防患未然的積極行動，肯定遠造優於港府過去的後知後覺甚至

有點不知不覺的見步行步的做法。此為國安法精神之所在。



＊須加強律政司檢控和國安處搜證打壓黑暴＊



和（三）香港警隊從來就是世界公認的優質紀律部隊。尤其是由美國暗地明裡的在香港所搞

的所謂「顏色革命」，其中重點就是要先重重打擊必須維持社會治安和秩序的警察隊伍，而美帝

間直接培養出來的香港攬炒派、黑暴組織就正正是在２０１９年「反修例」由藉口所謂「和平示

威」，轉黑暴的無差別的破壞社會，就是先粗暴地打擊警隊，使警察無法維持社會秩序，使社會

秩序失控，暴徒便可以為所欲為地肆意破壞，力求「奪權」、「政變」和「獨立」。

但李家超、鄧炳強等「超」、「強」組合，超強地推動警隊合法合理反黑暴，使警隊可以重

振聲威，和成為護港衛國的主要力量，是美帝國霸權主義者造夢也想不到的「惡效」。



香港警隊，好嘢！



需要指出的同樣要點，是（甲）香港特區政府的律政部門要加大檢控力度，策略和做法是（

１）對涉嫌觸犯國安法、暴動者，要求警方特別是國安處須加快搜集強力的法律證據，予律政司

依法按理的進行檢控，繩之於法。

當然要（２）對違反國安法的「重犯」，在關禁期內要費時「費事」地慎密地搜證，以便能

夠一舉定罪，免生後患。更重要的是（３）可以考慮對個別特別惡行的「港獨」重犯，在合乎法

律條件和要求底下，移交至內地進行國安檢控，以警效尤。

由是（４）律政部門要增加人才，相關人士就一定要如「愛國者治港」的原則，使愛國者和

對支持國家的律政處、法律界人士在符合高度的法政專業要求，提升為國安法法庭法官、律政部

門的檢控官，以保障國安法在香港行之有高效。

必不可少的，是（乙）港府要進一步實實在在的強化國家的正面宣傳，和要狠狠打擊違法亂

紀者的惡思劣行。此為香港在「一國兩制」底下的長治久安之道。

後語：終審庭首席大法官張舉能和高等法院首席法官２０２１年７月１日隨特首到北京出席

中國共產黨１００周年紀念盛典，很有啟示性。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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