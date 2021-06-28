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即市新聞

28/06/2021 12:52

《外匯達仁－盧楚仁》美元強勢，哪些貨幣後市凍過水？

　　《外匯達仁》美匯指數在一輪急升後出現顯著回吐，主要是上周聯儲局主席鮑威爾又忽然放
鴿，說不會先發制人加息，令金融市場又再次擔心聯儲局或會放慢退市步伐。而美匯指數後市確
實很大程度上，取決於聯儲局的貨幣政策，但我認為聯儲局將無可避免要面對退市的壓力，從而
助美匯指數出現另一波升勢。
　
　　退市壓力一方面來自美國通脹及經濟表現，二方面則來自財長耶倫。美國通脹持續高企甚至
進一步升溫的機會十分大，雖然部分基本金屬有所回調，但影響通脹最主要的原油價格卻不斷攀
升，況且美國工資亦正在上升，故相信美國未來通脹會持續高企。
　
　　雖然聯儲局說明短期內不會加息，但沒有說明短期內不退市，況且耶倫比聯儲局更加急於收
緊貨幣政策來對抗通脹，及阻止美元進一步貶值，所以我估計聯儲局或者會在７月２８日宣布退
市計劃，遲的或會在９月２２日才宣布。
　
　　美匯指數上周在９２﹒４０５至９１﹒５１３區間橫行，估計向上破位邁向年內高位
９３﹒４３７機會較大，繼而再向上挑戰９４﹒７４２。若美匯進一步走強，弱勢日圓會到時更
加弱勢。而美國十年期債息重上１﹒５％，並高見１﹒５３２６％，令日圓顯著受壓。最新消息
指有外地運動員入境日本驗出變種病毒，令人十分擔心日本因為今次舉辦東京奧運，最終會導致
日本疫情像印度全面爆發，就連日皇最新的講話也表達憂慮。
　
　　另一方面，日本首相菅義偉民望低迷，故執政自民黨有機會在１０月的日本眾議院選舉中大
敗。故在這不明朗下，再加上日本央行退市遙遙無期，結果令日圓的形勢明顯被比下去。所以不
管美匯今年升或跌，日圓的走勢都是反覆向下。所以在匯市的形勢上，日圓的弱勢反而是最明朗
的。以此趨勢保守估計，日圓在下半年將有機會邁向１１５﹒００水平。
　
　　若美元強勢回歸的話，金融市場最怕就是新興市場走資。在新興市場貨幣當中，土耳其里拉
今年內的表現也是最差的一隻，兌美元今年共下跌了１５﹒２％，後市走勢十分脆弱，形勢算是
汲汲可危。若不幸土耳其真的爆發貨幣危機，而土耳其位處歐洲，估計會直接拖累歐元的表現。
況且歐洲央行和日本央行一樣，退市也是遙遙無期，歐日的通脹數據亦遠遠不及美國嚴重，所以
加息更加遙遙無期。我保守估計，歐元兌美元短期有機會下試１﹒１６００的重要關鍵水平，如
１﹒１６００失守的話，圖型上整個歐元的上升趨勢便會斷纜。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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