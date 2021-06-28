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即市新聞

28/06/2021 15:49

《美元走勢－羅明立》悉尼因疫情封城兩周，澳元０﹒７６５有阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒８４　　　１１０﹒６２　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９４１　　　１﹒１９２０　　　１﹒１９３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９１２　　　１﹒３８７６　　　１﹒３９１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９０　　　０﹒９１６７　　　０﹒９１８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２７　　　７﹒７６０３　　　７﹒７６２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（２５日）美國公布５月ＰＣＥ物價指數，按年上升３﹒９％，核心指
數按年升３﹒４％，創１９９２年以來最大漲幅，結果符合預期。反映經濟擴張進一步加快，物
價壓力轉嫁至消費者。不過，５月個人支出、個人收入及實際個人消費支出結果都弱於預期，而
６月密歇根大學消費者信心指數終值亦向下修正至８５﹒５，數據顯示消費復甦能否保持需要留
意。美國１０年期國債收益率維持於１﹒５％之上，變動不大。美匯指數在通脹數據公布後曾經
下跌，但最終收服大部分失地，基乎持平收市。
　　美元在近期聯儲局主席淡化加息憂慮後略為回軟，其他委員的言論顯示收水時間確有機會較
之前提前發生，加上歐元區、英國及日本央行的溫和貨幣政策立場未有轉變，美元在這方面仍然
有一定優勢，仍然可部署低位吸納美元。澳洲悉尼由於出現Ｄｅｌｔａ變數病毒，當地政府決定
封城兩周，澳元連日的反彈會受影響，０﹒７６５０有阻力，可高位試空。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒８０　　　１０９﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒２０００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７６０５　　　０﹒７５００　　　０﹒７６５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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