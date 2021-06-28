《美元走勢－羅明立》悉尼因疫情封城兩周，澳元０﹒７６５有阻力

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１０﹒８４ １１０﹒６２ １１０﹒７０

歐元╱美元 １﹒１９４１ １﹒１９２０ １﹒１９３１

英鎊╱美元 １﹒３９１２ １﹒３８７６ １﹒３９１０

美元╱瑞郎 ０﹒９１９０ ０﹒９１６７ ０﹒９１８２

美元╱港元 ７﹒７６２７ ７﹒７６０３ ７﹒７６２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》上周五（２５日）美國公布５月ＰＣＥ物價指數，按年上升３﹒９％，核心指

數按年升３﹒４％，創１９９２年以來最大漲幅，結果符合預期。反映經濟擴張進一步加快，物

價壓力轉嫁至消費者。不過，５月個人支出、個人收入及實際個人消費支出結果都弱於預期，而

６月密歇根大學消費者信心指數終值亦向下修正至８５﹒５，數據顯示消費復甦能否保持需要留

意。美國１０年期國債收益率維持於１﹒５％之上，變動不大。美匯指數在通脹數據公布後曾經

下跌，但最終收服大部分失地，基乎持平收市。

美元在近期聯儲局主席淡化加息憂慮後略為回軟，其他委員的言論顯示收水時間確有機會較

之前提前發生，加上歐元區、英國及日本央行的溫和貨幣政策立場未有轉變，美元在這方面仍然

有一定優勢，仍然可部署低位吸納美元。澳洲悉尼由於出現Ｄｅｌｔａ變數病毒，當地政府決定

封城兩周，澳元連日的反彈會受影響，０﹒７６５０有阻力，可高位試空。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒８０ １０９﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７６０５ ０﹒７５００ ０﹒７６５０

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

