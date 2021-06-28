《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署數據顯示，今年５月全港私人住宅樓價指數報
３９３﹒７，按月升０﹒６４％，連升５個月，按年上升１﹒９７％，首５個月樓價累升
３﹒６３％。
中小型單位（１００平方米以下）售價指數按月升０﹒６６％，亦連升５個月；較大面積單
位（１００平方米或以上）售價指數按月升０﹒５５％。
租金方面，５月私人住宅租金指數報１７７﹒９，按月升０﹒２８％，按年升０﹒１７％。
首５月租金指數升０﹒７４％。（ｂｉ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
28/06/2021 10:22
《本港樓市》差估署：５月樓價指數按月升０﹒６４％，連升５個月
《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署數據顯示，今年５月全港私人住宅樓價指數報
３９３﹒７，按月升０﹒６４％，連升５個月，按年上升１﹒９７％，首５個月樓價累升
３﹒６３％。
中小型單位（１００平方米以下）售價指數按月升０﹒６６％，亦連升５個月；較大面積單
位（１００平方米或以上）售價指數按月升０﹒５５％。
租金方面，５月私人住宅租金指數報１７７﹒９，按月升０﹒２８％，按年升０﹒１７％。
首５月租金指數升０﹒７４％。（ｂｉ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話28/06/2021
【陶觀天下】陶冬：拜登基建現突破 食品通脹難遏制
|市場動向28/06/2021
【#投資界新人王】一起加入「ESG投資」應援團！
|財經熱話25/06/2021
《股市一周》鮑威爾稱儲局不會先發制人加息 港股彈486點
|中國故事25/06/2021
《神州經脈》標普確認中國A+長期評級 滬指升足五日全周漲2%
|FOCUS25/06/2021
【FOCUS】拜登收貨「腰斬」版 以退為進謀大基建
|市場動向25/06/2021
需求拉動奶價長期上行 原奶巨頭優然牧業迎新一輪增長
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰