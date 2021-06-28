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28/06/2021 10:22

《本港樓市》差估署：５月樓價指數按月升０﹒６４％，連升５個月

　　《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署數據顯示，今年５月全港私人住宅樓價指數報
３９３﹒７，按月升０﹒６４％，連升５個月，按年上升１﹒９７％，首５個月樓價累升
３﹒６３％。
　　中小型單位（１００平方米以下）售價指數按月升０﹒６６％，亦連升５個月；較大面積單
位（１００平方米或以上）售價指數按月升０﹒５５％。
　　租金方面，５月私人住宅租金指數報１７７﹒９，按月升０﹒２８％，按年升０﹒１７％。
首５月租金指數升０﹒７４％。（ｂｉ）

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