【新冠肺炎】傳林鄭訪京爭取深港免隔離通關，料７﹒１１為關鍵日

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥早上聯同多名司局長前赴北京，參加中國共

產黨成立１００周年慶祝活動。有消息指，林鄭此行將向中央爭取盡快落實深港兩地免隔離通關

，據悉，深圳政府初步傾向以７月１１日作為談判通關關鍵日。

此外，消息指，澳門政府早前提出本港須２８日清零作通關要求，或會配合深港協定的最新

進展。（ｂｉ）

