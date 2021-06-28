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28/06/2021 12:21

【新冠肺炎】傳林鄭訪京爭取深港免隔離通關，料７﹒１１為關鍵日

　　《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥早上聯同多名司局長前赴北京，參加中國共
產黨成立１００周年慶祝活動。有消息指，林鄭此行將向中央爭取盡快落實深港兩地免隔離通關
，據悉，深圳政府初步傾向以７月１１日作為談判通關關鍵日。
　　此外，消息指，澳門政府早前提出本港須２８日清零作通關要求，或會配合深港協定的最新
進展。（ｂｉ）

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