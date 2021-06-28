《本港經濟》本港５月整體出口貨值按年升２４％，略勝預期

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，今年５月份本港商品整體出口貨值為

３９３８億元，按年上升２４％，略勝預期，而商品進口貨值為４１９３億元，按年上升

２６﹒５％。今年５月份錄得有形貿易逆差２５５億元，相等於商品進口貨值的６﹒１％。

今年首五個月的商品整體出口貨值按年上升２９﹒４％。同時，商品進口貨值上升

２５﹒７％。首五個月錄得有形貿易逆差１２５０億元，相等於商品進口貨值的６﹒２％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年５月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值

下跌０﹒５％。同時，商品進口貨值上升１﹒５％。



＊５月輸往亞洲整體出口貨值按年升２６﹒２％＊



今年５月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升２６﹒２％。此地區內，輸往大部分主要目的

地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是菲律賓（升５４﹒５％）、台灣（升３３﹒５％）、越南（

升２８﹒７％）和印度（升２８﹒１％）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升２６﹒

９％。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌５﹒３％）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升５１﹒２％）、台灣

（升４６﹒５％）、美國（升４３﹒１％）和韓國（升３８﹒６％）。來自內地的進口貨值亦上

升２０﹒５％。然而，來自馬來西亞的進口貨值則錄得跌幅（跌３﹒５％）。

首５個月輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是英國（升１２６﹒３

％）、台灣（升４２﹒６％）、印度（升３７﹒３％）和內地（升３２﹒６％）。另一方面，輸

往日本的整體出口貨值則錄得輕微跌幅（跌０﹒１％）。



＊主要經濟體需求恢復，短期內有利本港出口表現＊



政府發言人表示，隨著環球經濟復甦，５月份的商品出口續見強勁增長。輸往內地及亞洲多

個市場的出口繼續錄得顯著升幅，輸往美國及歐盟的出口亦進一步增長。首五個月合計，商品貿

易總額達３８９５４億元，較２０１８年同期的高位超出１２﹒３％。

展望未來，主要經濟體的需求進一步恢復，在短期內應有利於香港的出口表現。然而，環球

疫情及中美關係的發展，以及地緣政治緊張局勢升溫，仍然值得注視。政府會密切留意相關情況

。（ｂｉ）

