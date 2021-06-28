《再戰明天》拉加德發表講話，日本公布失業率

《經濟通通訊社２８日專訊》拉加德發表講話，日本公布失業率，料為明日市場焦點。



＊歐元區公布消費者信心指數＊



在重要經濟活動上，本港時間明日７：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威參加澳洲銀行業協會的

小組會議。９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在主題為「美國經濟和貨幣政策展望

」的線上活動中發表講話。９：４０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在布魯塞爾經濟論壇上講話。

數據方面，２９日７：３０ａｍ，日本公布５月失業率，料由２﹒８％升上２﹒９％。

７：５０ａｍ，日本公布５月零售銷售，月率跌幅料由４﹒６％收窄至０﹒７％，年率料由

１１﹒９％降至８﹒１％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數。８：００ｐｍ，德

國公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒５％降至０﹒４％，年率料由２﹒５％降至２﹒４％

。



＊賓仕莊士中國等業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：威高國際（０１１７３）、勝龍（０１１８２）、慕詩

（００１３０）、賓仕（０１７０５）、醫思醫思健康（０２１３８）、健倍苗苗

（０２１６１）、莊士中國（００２９８）、先施表行（００４４４）、大昌（０００８８）

、位元堂（００８９７）、中國天然氣（００９３１）等。（ｈｌ）

