《再戰明天》拉加德發表講話，日本公布失業率

《經濟通通訊社２８日專訊》拉加德發表講話，日本公布失業率，料為明日市場焦點。
＊歐元區公布消費者信心指數＊
在重要經濟活動上，本港時間明日７：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威參加澳洲銀行業協會的
小組會議。９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在主題為「美國經濟和貨幣政策展望
」的線上活動中發表講話。９：４０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在布魯塞爾經濟論壇上講話。
數據方面，２９日７：３０ａｍ，日本公布５月失業率，料由２﹒８％升上２﹒９％。
７：５０ａｍ，日本公布５月零售銷售，月率跌幅料由４﹒６％收窄至０﹒７％，年率料由
１１﹒９％降至８﹒１％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數。８：００ｐｍ，德
國公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒５％降至０﹒４％，年率料由２﹒５％降至２﹒４％
。
＊賓仕莊士中國等業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：威高國際（０１１７３）、勝龍（０１１８２）、慕詩
（００１３０）、賓仕（０１７０５）、醫思醫思健康（０２１３８）、健倍苗苗
（０２１６１）、莊士中國（００２９８）、先施表行（００４４４）、大昌（０００８８）
、位元堂（００８９７）、中國天然氣（００９３１）等。（ｈｌ）
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