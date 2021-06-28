傳藥明康德折讓最多８％配售藥明巨諾股份，套現最多６﹒７億元

《經濟通通訊社２８日專訊》外電引述銷售文件指，藥明康德（０２３５９）擬配售

２３００萬股藥明巨諾（０２１２６）股份，配售價介乎每股２８﹒５元至２９﹒１５元，套現

６﹒６億至６﹒７億元，配售價較藥明巨諾今日收市價３１元，折讓５﹒９７％至８﹒０６％。

藥明康德有３個月禁售期，安排行為摩根士丹利。（ｂｉ）

