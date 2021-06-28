《小傳日記》東京奧運來襲！體品股破頂計劃，始動！

《小傳日記》雖然疫情持續肆虐，但東京奧運就已經如箭在弦，並按照計劃喺７月２３日至

８月８日舉行。按道理就應該照搞可也，因為日本單方面話唔搞就需要賠一大舊錢，而奧組委就

晨早收晒錢，但唯一唔同就係大家可能乖乖地喺屋企睇奧運囉。

一個世界盃，一個奧運，隔住兩年舉行，都係體品股當旺季節，雖然大家無得落場感受氣氛

，不過大家對於體育用品嘅消費都不減反增，一來係奧運同歐國杯都有影響，二來中國經濟持續

復甦，疫情都有改善，而呢兩點都喺體品股業績上面反映出來。今日一眾體品股都走勢凌厲，特

步（０１３６８）飆逾一成，報１４﹒７銀；安踏（０２０２０）漲逾半成，報１８９﹒７銀；

李寧（０２３３１）飛起近一成四，報９３﹒８５銀。

好似李寧就預期今年中期業績將會錄得純利不少於１８億人仔，按年大升１﹒６倍，主要原

因係收入增長超過６０％，而睇番過去幾年中期業績，都並唔係因為低基數效應，去年中期收入

都係微跌１﹒１８％，睇嚟網上銷售都撐住唔少生意！

大行高盛發表研究報告，調升２０２１至２０２６年李寧盈利預期１３％至１９％，以反映

強勁銷售趨勢、零售折扣的改善，以及正面經營槓桿，目標價由７０蚊睇到上１０３蚊，給予「

確信買入」評級；而安踏目標價亦由１８０蚊升至２１５蚊，評級「買入」。

反正體品股今日來勢洶洶，可能喺沉寂嘅消費股中，其中一個跑出嚟嘅黑馬，究竟奧運前後

會唔會再刺激到銷量呢？可能就要睇中國今年拎幾多塊金塊啦！體品股破頂計劃，始動！



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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裕元（００５５１） １８﹒４２元 升０﹒５５％

普拉達（０１９１３） ５７﹒５０元 跌０﹒５２％

特步（０１３６８） １４﹒７０元 升１０﹒５３％

安踏（０２０２０） １８９﹒７０元 升５﹒４５％

申洲（０２３１３） １９９﹒７０元 升３﹒６３％

李寧（０２３３１） ９３﹒８５元 升１３﹒６２％

滔搏（０６１１０） １２﹒５４元 升１﹒６２％

波司登（０３９９８） ５﹒５２元 升６﹒３６％

迅銷（０６２８８） ５８﹒３０元 升０﹒１７％

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