港股半日市高開低走跌１９點報２９２６８，科指升４１點跑贏

《經濟通通訊社２８日專訊》港股早上因黑色暴雨警告休市，下午１時半復市高開，開升７

８點，報２９３６６，甫開市重磅科網股便由阿里（０９９８８）帶頭造好，加上李寧（０２３

３１）盈喜受捧刺激體品股向上，恆指曾升１０６點，高見２９３９４，其後大市反覆向下，曾

回吐７８點，低見２９２０９，港股最終收報２９２６８，跌１９點或跌０﹒０７％，半日主板

成交１０１５﹒９７億元。國企指數報１０８６３，跌１４點或跌０﹒１４％。科指報８２７６

，升４１點或升０﹒５０％跑贏大市。

內地兩市個別發展，上證綜指報３６０６，跌１點或跌０﹒０３％，深證成指報１５１５０

，升１４６點或升０﹒９８％；兩市全日成交１０１７５億人民幣，雖是連續第七日成交破萬億

，但按日跌３﹒５％。

重磅股普跌，匯控（００００５）跌０﹒４３％，報４５﹒９元；港交所（００３８８）微

升０﹒０４％，報４７３﹒８元；友邦（０１２９９）挫１﹒３９％，報９５﹒８元；騰訊（０

０７００）軟０﹒５％，報５９５﹒５元；美團（０３６９０）跌０﹒４２％，報３２８﹒６元

；惟阿里（０９９８８）升２﹒９７％，報２２２元，連升４日，累計升幅９﹒３６％。

焦點藍籌方面，安踏（０２０２０）升５﹒４５％，報１８９﹒７元，為表現最佳藍籌；吉

利（００１７５）公布撤回上海科創板上市申請，跌２﹒１１％，報２５﹒５元，為跌幅最大藍

籌。



恆指十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ２５﹒５０元 跌２﹒１１％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒１０元 跌１﹒７６％

金沙 （０１９２８） ３２﹒５０元 跌１﹒６６％

友邦 （０１２９９） ９５﹒８０元 跌１﹒３９％

九置 （０１９９７） ４４﹒８０元 跌１﹒３２％

中石油 （００８５７） ３﹒８６元 跌１﹒２８％

中海油 （００８８３） ９﹒０９元 跌１﹒２０％

恆隆地產（００１０１） １９﹒２８元 跌１﹒１３％

龍湖 （００９６０） ４４﹒２５元 跌１﹒１２％

蒙牛 （０２３１９） ４７﹒４０元 跌０﹒８４％

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科指十大升幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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百度 （０９８８８） １９６﹒７０元 升３﹒２５％

阿里 （０９９８８） ２２２﹒００元 升２﹒９７％

汽車之家 （０２５１８） １２６﹒００元 升２﹒７７％

舜宇 （０２３８２） ２４１﹒８０元 升２﹒４６％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ９７９﹒００元 升２﹒１９％

萬國數據 （０９６９８） ７７﹒２５元 升１﹒９１％

比亞迪電子（００２８５） ５２﹒６０元 升１﹒８４％

京東集團 （０９６１８） ３００﹒２０元 升１﹒７６％

阿里健康 （００２４１） １８﹒１０元 升１﹒６９％

京東健康 （０６６１８） １１３﹒８０元 升１﹒２５％

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（ｐｌ）

