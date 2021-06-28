《每周華語－黃溢華》完美風暴、晶片爭雄、思科系統、ＩＢＭＱ

《每周華語》上周納指又創下新高。晶片板塊仍是市場焦點之一，全球面對晶片供應不足，

相信晶片股未來幾年將是爭雄之局。各類晶片的科技，進一步往微型發展，那一企業掌握此一科

技，大量生產新的晶片，有條件爭取巨大的市場。



全球通脹壓力急升溫嗎？市場擔心美國聯儲局可能提早上調息率，美股一度下跌，但美儲局

局長表明不會「主動」急加息云云。美及主要市場均上升、反彈。另方面，美１０年期息率回落

，可見市場依然「冷靜」，通脹升溫被視為一短暫現象。事實上，油價回升╱回穩。但主要生產

國可能減少生產，對油價有支持力。市場「冷靜」而全球疫情仍未真正穩定，使經濟發展，通脹

去向等等根本依然「不肯定」，一旦出現「完美風暴」，可能見通脹彈升又或出現突然的通縮情

況。目下全球疫情不可「測」，新的病毒不一定及時壓下來，且可能再有新的疫情出現，因而市

場，企業及投資者等都面對「完美風暴」，潛在的市場及地緣風險╱不肯定性極高。美國７月能

否全面定為「勝利」月，未知素極多。事實上，不少國家可能「開放」太快，使疫情又有更大空

間反彈，且變種病毒「日多」，不是易於掌握。以美１０年期債息市場看，目下「風平浪靜」，

因而反映股市仍於新高位有支持甚而下半年只要通脹「可接受」，此時經濟反彈及疫情比預期溫

和，股市在「低息」之下，可能再往上升，在新高水平爭持。相反，不幸疫情再一次失控，下半

年的冬天又有不好的疫情發展，此時通縮反向浮現，１０年息率跌回「０╱１」厘之內不足為奇

。完美風暴一再形成，下半年是極為重要的一刻。當然，通脹急升，央行被迫提早加息，全球股

樓市回吐壓力會不輕。息率若往下走，即使在「０」水平，不一定利好股債樓市，因而「ＱＥ」

有其自身的極限，各國不可能無限制地「印」銀紙呢！



晶片方面，爭雄之局。全球各類晶片短缺，例如Ｍｉｃｒｏｎ（美光）股價再挑戰高位。多

年前，Ｍｉｃｒｏｎ差點兒被南韓同行收購，近１０年企業回穩，業務反彈。股價自低位反彈，

７０╱８０美元高位爭持區。年初１０年期息率在１厘之下，４月╱５月升回１﹒７厘，上周於

１﹒４╱１﹒５厘之內徘徊，利好科技企業，亦利好企業更快復甦。今天晶片世界。記憶體也往

「Ａ﹒Ｉ﹒」方向！因而晶片等企業，步入了新的世代，那一企業可勝出？５年╱１０年必見新

的局面。英特爾不久前往以色列找合作，以力保晶片「一哥」地位。



步入晶片、電腦甚而量子電腦年代，必須量子力學理論的成功應用。無量子理論，不可能有

晶片、電腦。「真空管」可用，但不可能有真正的電腦。不斷縮細晶片又有更強大的運算動力，

可見科技力量日見躍升，但科技日多，「地球村」的氣候卻日差，科技企業再多，人類的命運也

可能往「自我毀滅」方向發展。因而善用科技極為重要。晶片爭雄未定勝負！思科１９９０年使

網絡世界成真。自大學發展為大企業，今天思科等企業步入了成熟「平穩」期，但

「Ｒｏｕｔｅｒ」科技╱科研不會停下來。大學頂尖科研不會停下來。大學頂尖科研成果不斷走

出象牙塔，成為商業產品乃新科技產生眾多模式之一。思科股價５０╱６０美元阻力區。



ＩＢＭ科研實力強。自１９７０年代，ＩＢＭ的私人電腦與微軟及英特爾合作，不與

Ａｐｐｌｅ爭「一哥」，採取「Ｓｅｃｏｎｄ Ｂｅｓｔ」的市場爭雄策略。最後，更把私電電

腦全球業務出售給中國的聯想，放棄私人電腦業務。當時把高科技的「Ｍｉｃｒｏ Ｄｉｓｋ」

賣給日本的日立，當年日立仍是十足十的大企業，科研實力仍強勁。今天，日本於晶片科研╱生

產見領先，有甚好的基礎研究。另方面，稀土物質的晶片應用，日本見實力強勁，可見美國晶片

企業，不易爭取領先地位。



「ＩＢＭＱ」乃ＩＢＭ的量子電腦。ＩＢＭ有極多業務，２０２０╱２０２１年，股價回落

，但近月又回升。基本科研，乃不少企業的根本，有創意也要有新產品，同時少不了科研支持

。量子電腦比超級電腦更為強力，因而未來的爭霸面，少不了在量子電腦有真正的商業產品，使

全球運算力大幅提升。



近十多年Ａｐｐｌｅ以「智能電話」領先，股價更是一升再升！Ａｐｐｌｅ自７０年代的

４０多５０年，也不是一帆風順，但「ｉＰｈｏｎｅ」的出現，使市場有新的發展方向。「智能

電話」應用極廣，當然，有方便也衍生了很多問題。今時今日，生活少不了「電話」！而「智能

電話」已有巨大多樣化的功能，提升了生產力及更多商機。當然，科技拉近了生活，但「太近」

的生活，使人類多了意想不到的新問題。Ａｐｐｌｅ的創辦人Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ已不在世間

，但他的創造力，使我們明白科研以外，要有驚人的創見、創意才可以有真正的產品。他離開

Ａｐｐｌｅ，由卡通片到「Ｎｅｘｔ」電腦，也有成就，正是「打片天下無敵手」也。重回

Ａｐｐｌｅ，推出「ｉｐｈｏｎｅ」為企業走出真正的新高峰，可見「ＩＢＭ」一群人領導，

Ａｐｐｌｅ卻由「一人」推動，兩種模式也可成功，各有成果。



「ＩＢＭＱ」等項目，不可能由「一人」完成，而「ｉｐｈｏｎｅ」及相關產品最終也要極

多人投入，才可開花結果。美國科技股甚多，但傳統股份也有極科研投入，Ａｌｃｏａ便是一活

生生的例子：企業不進則退，必然的事情也。



美光市值不及英特爾，而ＡＭＤ近年業務大有改進，其生產力仍與英特爾有距離。ＣＰＵ晶

片天下，記憶體晶片亦需求巨大，那一間企業成為「新龍頭」股，不易分析及估計，但有一點可

以肯定，市場巨大，不需成為領先者也有不錯的回報。當然，策略必須正確，否則市場穩定下來

，便不易爭取有利的位置了。《資深市場人士 黃溢華》



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