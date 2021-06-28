《鍾之日記》黑雨來襲半日市，李寧盈喜創新高

《鍾之日記》６月２８日，香港天氣：大雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香港今早發出黑色暴雨警告，港股上午交易時段取消，天文台在上午１１時０５分解除黑色

暴雨警告後，港交所宣布，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場延遲至下午１時３０分恢復交

易。港股下午開市，恆指開報２９３６６點，升７８點，其後倒跌，最終收報２９２６８點，跌

１９點或跌０﹒０７％，半日主板成交１０１５﹒９７億元。

滬深股市表現分化，滬弱深強，滬綜指全日在三千六關口爭持，收報３６０６﹒３７點，跌

０﹒０３％，半導體、新能源車等科技股造好，加上鴻蒙、疫苗等概念板塊回勇，深成指升

０﹒９８％，創業板指更漲１﹒９５％。滬股通、深股通在不足半天交易時間內，外資仍淨流出

４０﹒５５億元（人民幣．下同），結束連續第三日淨流入。兩市全日成交１０１７５億元，雖

是連續第七日成交破萬億，但按日跌３﹒５％。



＊李寧發盈喜曾晉「紅底股」，股東非凡中國漲２８％＊



內地因「新疆棉」引發的抵制外國品牌風波言猶在耳，雖然Ｎｉｋｅ行政總裁Ｊｏｈｎ

Ｄｏｎａｈｏｅ日前表態指，「Ｎｉｋｅ 是屬於中國、服務中國的品牌」，但在民族主義風潮

下，根正苗紅的國產品牌似乎更獲內地民眾歡心。

龍頭之一的李寧（０２３３１）發中期成績表，預料上半年錄得純利不少於１８億元，按年

升１﹒６倍，去年同期錄得純利６﹒８３億元。該集團指，業績改善主要是由於收入增長超過

６０％以及經營利潤率持續改善。

大摩認為，李寧強勁的銷售表現加快毛利率改善，預期２０２３年純利率達１８％，而其單

一品牌策略是經營利潤強勁的主要原因，預期李寧２０２２及２０２３年盈利可增長三成。該行

調高李寧目標價３９％至９９港元，評級維持「增持」。

富瑞研報指，李寧上半年收入將按年增加逾６０％，高於該行預測的３２％增幅。該行維持

其「買入」評級，目標價由５６港元上調６９﹒６％至９５港元。花旗亦將李寧目標價由６５﹒

３港元，調高５４％至１００﹒５港元」。

李寧發盈喜大行紛看好，股價急彈，一度晉身「紅底股」，破頂高見１０５元，收市漲幅回

順至１３﹒６％，報９３﹒８５元。手持的２﹒７１億股李寧股權的非凡中國（０８０３２）也

母憑子貴，暴漲２８﹒３％。

其他體品股亦普遍跟漲，特步（０１３６８）收高１０﹒５％，波司登（０３９９８）急升

６﹒４％；安踏（０２０２０）亦漲５﹒５％，領跑一眾藍籌。



＊吉利汽車回Ａ夢碎，股價蒸發２％＊



吉利汽車（００１７５）去年９月申請回歸科創板上市獲批，集資額達２００億人民幣，不

過時間過近大半年毫無進展，吉利汽車上周五（２５日）收市後公布撤回建議上市申請。吉利汽

車強調，目前業務運作良好，撤回科創板上市申請不會對財務狀況或營運造成任何重大不利影響

。吉利更揚言，待有關條件成熟後，將積極推進Ａ股上市工作。不過，吉利汽車今日仍跌

２﹒１％，連跌三日，為跌幅最大藍籌。

吉利再發通告指，今年３月成立的合資公司極氪智能科技，將探索不同的外部融資方案。極

氪智能科技透過在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關

產品，以提供相關服務。

早在今年初外界對於吉利汽車遲遲未有回Ａ的消息已眾說紛紜。吉利於３月底曾傳出推動科

創板上市遇阻力，《彭博》當時引述消息指，因為中國監管機構質疑未達足夠高科技，中證監傳

將更強調企業的「硬科技」。

對於吉利撤回Ａ股上市，大行認為有兩大主因。美銀證券認為，因為吉利決定不收購富豪汽

車，同時新能源車品牌極氪將可能有自身融資計劃，公司在執行新策略上能有更多彈性，加上內

地審批新股上市更趨保守，故令公司回Ａ難有清晰時間表。

交銀國際發表研究報告表示，吉利汽車撤回上海科創板上市申請為預期之內，料影響有限，

目前科創板審批速度放緩，可能是觸發吉利汽車撤回Ａ股上市的主要原因。



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