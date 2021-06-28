《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１３％，滬深股通因香港黑雨暫停交易

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市繼上周五（２５日）大漲後，今早開盤延續升勢，上

證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１３％，報３６１２﹒２５點，深綜指高開０﹒２３％，農業、

石油股造好。

上交所、深交所公布，香港交易所因黑色暴雨暫停交易，滬港通下港股通、深港通下港股通

今日暫停交易。

國家發改委經濟運行調節局負責人接受《新華社》採訪時表示，隨著夏季水電、太陽能發電

增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭的供需矛盾將趨於緩解，預計７月份煤價將進入下降通

道，價格將出現較大幅度下降。動力煤期貨今早瀉逾７％，焦煤、焦炭挫約３﹒６％。Ａ場煤炭

股早盤領跌。

內地５月規模以上工業企業利潤８２９９﹒２億元（人民幣．下同），按年升３６﹒４％，

比２０１９年升４４﹒６％，兩年平均增長２０﹒２％。１ ５月份，全國規模以上工業企業利

潤同比增長８３﹒４％，比２０１９年同期增長４８﹒０％，兩年平均增長２１﹒７％。國家統

計局指，企業利潤持續穩定增長。要著力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持

續穩定恢復。

人行繼上周中斷今年春節以來等量開展１００億元逆回購的慣例後，今日連續第三日等量開

展３００億元逆回購。公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。

（ａｃ）

