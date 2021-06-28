  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2021 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１３％，滬深股通因香港黑雨暫停交易

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市繼上周五（２５日）大漲後，今早開盤延續升勢，上
證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１３％，報３６１２﹒２５點，深綜指高開０﹒２３％，農業、
石油股造好。
　　上交所、深交所公布，香港交易所因黑色暴雨暫停交易，滬港通下港股通、深港通下港股通
今日暫停交易。
　　國家發改委經濟運行調節局負責人接受《新華社》採訪時表示，隨著夏季水電、太陽能發電
增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭的供需矛盾將趨於緩解，預計７月份煤價將進入下降通
道，價格將出現較大幅度下降。動力煤期貨今早瀉逾７％，焦煤、焦炭挫約３﹒６％。Ａ場煤炭
股早盤領跌。
　　內地５月規模以上工業企業利潤８２９９﹒２億元（人民幣．下同），按年升３６﹒４％，
比２０１９年升４４﹒６％，兩年平均增長２０﹒２％。１　５月份，全國規模以上工業企業利
潤同比增長８３﹒４％，比２０１９年同期增長４８﹒０％，兩年平均增長２１﹒７％。國家統
計局指，企業利潤持續穩定增長。要著力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持
續穩定恢復。
　　人行繼上周中斷今年春節以來等量開展１００億元逆回購的慣例後，今日連續第三日等量開
展３００億元逆回購。公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
（ａｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/06/2021
【陶觀天下】陶冬：拜登基建現突破　食品通脹難遏制
市場動向28/06/2021
【#投資界新人王】一起加入「ESG投資」應援團！
財經熱話25/06/2021
《股市一周》鮑威爾稱儲局不會先發制人加息 港股彈486點
中國故事25/06/2021
《神州經脈》標普確認中國A+長期評級　滬指升足五日全周漲2%
FOCUS25/06/2021
【FOCUS】拜登收貨「腰斬」版　以退為進謀大基建
市場動向25/06/2021
需求拉動奶價長期上行 原奶巨頭優然牧業迎新一輪增長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金