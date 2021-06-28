《股林淘金－林家亨》吉利回Ａ碰礁，電車發展不變

《股林淘金》上周五（２５日）美股道指上升２３７點，納指下跌９點，長中短債息回升。

中概電車三保股價相對平穩，小鵬及理想汽車仍然上升２﹒９５％及３﹒２６％，蔚來回吐

０﹒８６％，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價僅微跌不足０﹒１％。

周末期間美國Ｔｅｓｌａ汽車宣布會回收２８萬輛在中國銷售之汽車，為其巡航系統的軟件

更新，大部分車輛不需要回廠修理，只需要作遠程軟件更新便可，對Ｔｅｓｌａ的額外財務支出

負擔不大。另外，吉利汽車（００１７５）宣布撤回Ａ股的上市申請，料其股價今日（２８日）

有一定的回吐。因數個月之前Ａ股上市科曾要求吉利提出證據，證明其業務屬高新科技項目，以

便符合科創板之上市要求，故今次不成功上市已屬一小部分專業投資者預期之內，故今天股價下

跌，是該類專業投資者吼低入市之機會。吉利退而求其次用其子公司（極氪智能科技）分拆上市

，仍然是可以在Ａ股市場籌集新資金去發展電能車項目，但時間上可能延後半年或以上，但對於

其發展電動車的方向是沒有改變。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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