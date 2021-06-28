《Ａ股焦點》憧憬居民電價上調，電力股落鑊，華電能源等漲停

《經濟通通訊社２８日專訊》中國政府網上周四（２４日）刊發的一條信息引發關注。國家

發改委在回覆一位網民提問時表示，與國際上其他國家相比，中國居民電價偏低，工商業電價偏

高。下一步要完善居民階梯電價制度，逐步緩解電價交叉補貼，使電力價格更好地反映供電成本

，還原電力的商品屬性，形成更加充分反映用電成本、供求關係和資源稀缺程度的居民電價機制

。

此外，全國碳排放權交易市場即將啟動，作為首批試點企業，２０００多家電力行業（純發

電和熱電聯產）企業將獲准參與交易。若加上此次的電費上漲預期，市值超過２萬億元（人民幣

．下同）的電力板塊可能會再度引發市場熱捧。但亦有分析認為，若提高居民電價，降低工業用

電電價事實上可能並不會利好整個板塊。因為在整個電力消費中，工業用電佔比近７０％，而居

民電力消費僅佔１４％左右。

官方出口術電費加價可期，電力股集體落鑊，華電能源（滬：６００７２６）、西昌電力

（滬：６００５０５）、江蘇新能（滬：６０３６９３）、津勸業（滬：６００８２１）、晉控

電力（深：０００７６７）紛紛漲停，樂山電力（滬：６００６４４）飆６﹒３％，華能水電（

滬：６０００２５）彈５﹒３％，金山股份（滬：６００３９６）、吉電股份

（深：０００８７５）等亦揚逾４％。（ｗｌ）

