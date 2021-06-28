《融天納地－溫天納》內需替代潮形成新投資焦點

《融天納地》隨著歐美實現群體免疫後，復工復產速度加快，後續對內地出口的產業鏈拉動

將持續削弱，更難扭轉下游產業目前的困境。促進內需亦需更更多由上而下的改革配套，屬中長

期挑戰，目前並不會即時幫助下游產業轉嫁成本壓力。隨著歐美工業生產持續復甦，當地的進口

需求將呈現變化，對內地出口產品的需求將持續在產業鏈中上移，對內地出口拉動將呈現變化。

此外，內地消費增長較弱亦添加了下游產業鏈的壓力。內地居民消費傾向自去年疫情衝擊顯著下

挫後，尚未全面回升。內地老齡人口快速老齡化，成為拖累消費增長的中長期因素，必須以養老

保險體系的構建完善、控制房價上升以作應對。



目前，內地經濟若干領域表現較弱，如製造業投資和消費，當中產業鏈下游的表現更明顯，

仍然需要宏觀政策上進行「固本培元」。在聯儲局政策趨勢成為市場焦點的背景下，內地的貨幣

政策仍應以考慮國內形勢為先，提前收緊固然不必，會否跟隨亦需再行觀察。筆者估計聚焦內地

經濟中較弱的領域，需維持足夠程度的支持。



內地經濟復甦的動力主要偏外向，而作為目前「穩定力量」的房地產和基建投資都處於嚴控

政策下，難以承接外需的轉弱。觀察宏觀經濟數據，內地經濟復甦的強項與優勢較為突出，復甦

動力主要來自出口和工業，穩定力量來自服務業、房地產投資和基建投資，而弱項在於製造業投

資和消費。目前政策已從房企、金融機構、地方政府和限購等層面形成聯合力量，正嘗試減輕內

地經濟與房地產之間的捆綁。而基建投資則牽涉地方政府隱性債務治理的環境下，增長空間同樣

受限。因此，面對外需改善不可長期持續，內地經濟必須進一步提振製造業投資和消費增長，才

能維持足夠的內生動力。



目前內地製造業投資和消費增長較弱，尤其是產業鏈的下游表現得更明顯，中央政府的宏觀

政策仍需要積極「固本培元」。在目前形勢下，新經濟的發展亦屬重點。考慮到中美科技「脫勾

」後，集成電路領域扶持政策密集出台、產業基金與民間資本繼續推動內地資本開支擴張，未來

國產替代進程將加快推進，形成新的投資焦點。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

