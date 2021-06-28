《師傅教路－黃瑋傑》昊海生科（６８２６）發盈喜，９４元可吸納

《師傅教路》昊海生物科技（０６８２６）發出了盈喜，預期截至２０２１年６月３０日止

上半年度之未經審核股東應佔淨利潤將較去年同期大幅增長７至８倍，主要由於期內主要產品的

國內市場需求呈現恢復並實現增長。



＊白內障等領域領先，多款產品獲註冊認可＊



昊海生物科技是一家應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產

和銷售的科技創新型企業，核心產品為以醫用透明質酸鈉╱玻璃酸鈉、醫用幾丁糖為代表的生物

醫用材料。集團建立了眼科、醫療美容與創面護理、骨科、防粘連及止血四大治療領域產品線。

在白內障領域，集團是國內領先的眼科粘彈劑和人工晶狀體廠商。目前，通過白內障手術植入人

工晶狀體是白內障的主要治療手段，集團擁有完整的人工晶狀體產品組合，覆蓋各主要材質、光

學設計及附加功能品類的全系列人工晶狀體。

在近視防控及屈光矯正領域，集團下屬子公司杭州愛晶倫自主研發的依鏡懸浮型有晶體眼後

房屈光晶體（ＰＲＬ）是用於有晶體眼屈光晶體手術的核心耗材。該手術能夠在不切削角膜正常

組織的同時實現矯正近視，已得到越來越多醫生和患者認可。在眼表及眼底疾病領域，集團研製

的含獨家專利成分醫用幾丁糖的眼舒康潤眼液可用於緩解佩戴眼鏡時的眼乾澀和眼疲勞，而用於

細菌性結膜炎治療的鹽酸莫西沙星滴眼液已於今年３月獲得國家藥監局批復的產品註冊證書。此

外，用於眼科手術局部麻醉的鹽酸利多卡因眼用凝膠產品已處於申報生產階段。

在醫療美容領域，集團的「海薇」、「姣蘭」兩款玻尿酸產品已得到市場廣泛認可。去年３

月，集團研製的具有線性無顆粒特徵的第三代玻尿酸產品「海魅」獲得國家藥監局註冊批准，並

於去年８月成功上市銷售，進一步完善了集團玻尿酸產品組合。今年２月，集團投資收購歐華美

科６３﹒６４％股權，將醫美產品線拓展至射頻及激光醫療設備和家用儀器領域。在創面護理領

域，集團是國內第二大外用重組人表皮生長因子生產商，生產的重組人表皮生長因子（ｒｈＥＧ

Ｆ）「康合素」為國內唯一與人體天然氨基酸架構相同的表皮生長因子產品，亦是國際第一個獲

得註冊的重組人表皮生長因子產品。



＊疫情緩和產品需求增，半年淨利大增８倍＊



根據集團的盈利預告，今年上半年度預計將實現未經審核股東應佔淨利潤２﹒２億元至２﹒

５億元人民幣，較去年同期增長約６９９﹒２１％至８０８﹒１９％（去年同期的未經審核股東

應佔淨利潤為２７５２萬元），主要由於去年上半年新冠肺炎疫情導致集團主要產品的銷售受到

重大影響，而在今年上半年，國內疫情得到有效控制、經濟回暖，集團主要產品的國內市場需求

得到恢復並實現增長。同時，集團繼續持續開展各類市場和營銷活動，擴大品牌知名度和影響力

，令集團產品尤其是新產品的銷售較２０２０年同期有較大幅度增長。建議買入價９４元，目標

１１０元，止蝕位８８元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

