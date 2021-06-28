《陶冬天下－陶冬》基建計劃現新案，聯儲主席改前調

《陶冬天下》上周華盛頓的旨意，主導了全球股市債市的起落。在此之前，聯儲公開市場委

員會在前瞻性指引中預示２０２３年多次加息，會後記者會上主席鮑威爾也暗示年內啟動流動性

回收。聯儲言論觸發了股市、債市的較大調整，鮑威爾被迫再次向市場喊話，稱不會預防性地收

緊貨幣政策，長端國債利率回歸正常。接下來美國總統拜登接受參議院民主黨和共和黨部分議員

達成的一份一萬億美元基建開支的計劃，雖然金額較他之前的計劃為小，卻沾上「跨黨派」提案

的仙氣，Ｎａｓｄａｑ創出新高，美股也走出了今年２月以來最佳的單周表現，帶動全球股市向

上。恐慌指數ＶＩＸ再次回落，跌到疫情以來的新低。聯儲放鴿，市場風險下降，美元指數亦出

現回落。英格蘭銀行維持利率和購債計劃不變，儘管當局調高通脹預測至３％，英鎊匯率走弱。

美國交通運輸趨常，ＯＰＥＣ＋會議在即，布蘭特原油價格上周大幅攀升。金價上漲，比特幣大

跌。



拜登總統宣布支持五名民主黨參議員和五名共和黨參議員達成的一萬億美元跨黨派基建方案

，基建計劃從當初規劃的２﹒３萬億美元削減到一萬億，但是意義重大。這是拜登入主白宮以來

第一次有共和黨參議員願意參與公共開支計劃，雖然人數不多，但卻營造出跨黨派的光環。這份

方案儘管縮水，仍是美國歷史上最龐大的基建計劃，在未來八年預計提供約一個百分點ＧＤＰ的

增長動力。然而，針對這份計劃不僅共和黨人會反撲，民主黨人也有不同訴求未被滿足。同時美

國經濟復甦迅速、通貨膨脹燃起的時候是否還需要大規模刺激措施，在國會還會有爭論。筆者認

為這份方案在現階段的政治意義大過經濟意義。



公開市場委員會後鮑威爾在記者會上講話激起市場很大反應，相信出乎了決策者的意料，於

是鮑威爾親自出來解畫。他明言聯儲不會先發制人式地應對通脹壓力，言外之意是能拖盡量拖。

的確，通貨膨脹壓力大增，聯儲需要做點甚麼，這是它的職責，它選擇了最溫和的方式來處理，

警告了幾句，無論利率還是購債計劃其實都暫時不動。以拜登政府正在製造出來的巨大財政赤字

看，聯儲無論如何都需要維持極度寬鬆的貨幣政策來維持。筆者相信聯儲會說得多做得少，不得

不做時候也會處理得比較溫和，資金成本保持在一個很低的水平，避免發出系統性風險。骨子裏

，鮑威爾是鴿派。當然，聯儲的政策走向從單邊護持轉變為雙向運動，政策不確定性高了，資金

因此降低一點槓桿是正常的。但是從流動性大海裏舀出幾勺水出來，政策象徵意義大過對流動性

的實質衝擊。過多流動性追逐有限資產這個大邏輯並沒有改變。在可預見的未來，資產為王的格

局沒有改變。



美國５月核心ＰＣＥ，同比上升３﹒４％，這是近三十年來的最大升幅，也大幅超出２％的

政策目標。不過另一方面，核心ＰＣＥ環比上漲了０﹒５％，低過市場預期的０﹒６％。消費者

消費更下降了２％。在筆者眼中這是典型的半杯水場景，有人說一半滿，有人說一半空，相信聯

儲核心官員會說一半空。對美國通脹前景，解讀比數據本身更重要，決策者的解讀比市場認知更

重要。鮑威爾最新的發言提到５％的通脹是不可容忍的，言下之意３％的通脹是可以接受的。無

論水杯裏的水升到哪裏，只要沒到溢出，對他都是一半空的。



本周市場焦點：美國６月非農就業數據，這是對美國未來消費能力和工資增長的一次測試，

預計職位增加７００Ｋ，失業率降至５﹒６％。ＯＰＥＣ＋召開部長級會議，可能增加產能額度

。除此之外值得關注，１）歐元區的ＰＭＩ，重點看歐洲經濟的加速步伐，２）中國的ＰＭＩ，

確認經濟活動是否繼續降溫，３）日本短觀指數，日本大企業的商業情況預計明顯改善。最後中

俄領導人舉行線上峰會。《陶冬》



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