《缸邊隨筆－石鏡泉》ＲＲＰ的危機

《缸邊隨筆》ＲＲＰ是Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ，隔夜逆回購利率（及操作）

，是金融機構將多餘的資金存於美國聯儲局所收的息率，這會有甚麼危機？



２０２１年５月２５日，已有美聯邦基金的分析者指出：Ｆｅｄ ｒｅｖｅｒｓｅ

ｒｅｐｏ ｖｏｌｕｍｅ ｓｐａｒｋｓ ｗｏｒｒｉｅｓ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ

ｒａｔｅｓ ｃｏｕｌｄ ｇｏ ｂｅｌｏｗ ｚｅｒｏ。



文章指出，當時的Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ（下稱「ＲＲ」）額是４，３３０億美元，而

在２０２１年３月中，Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ額是零。



Ｃｕｒｖａｔｕｒｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ的ＣＥＯ Ｓｃｏｔｔ Ｓｋｙｒｍ指出，這

個龐大的ＲＲ金額，不是只出現於月尾或季尾，是反映市場存在扭曲，他認為，聯儲局的ＱＥ已

完成其提供市場寬足資金的任務，應要退市。這些ＲＲ金額已使到ＲＲＰ在今年５月一些日中交

易中出現－０﹒０１％。



如果沒有了ＲＲ活動，則美國的ＳＯＦＲ（Ｓｅｃｕｒｅｄ Ｏｖｅｒｎｉｇｈｔ

Ｆｉｎａｎｃｉｎｇ Ｒａｔｅ），即市場在棄用ＬＩＢＯＲ（倫敦銀行隔夜拆借利率）後的市

場交易利率，是美國銀行和金融機構間的隔夜拆借利率，會由已超低的０﹒０１厘，跌至零或負

利率，而今年５月時，７月到期的美國國庫票據，已經是零息了。



一言括之，Ｓｃｏｔｔ Ｓｋｙｒｍ在今年５月，已預期美短息會轉為負利率。言外之意是

聯儲局一定要做嘢，不做嘢，美息會轉為負利率。日圓和歐元都見過負利率，美息見負利率，又

有甚麼可怖（不只是可怕）？



在２０２０年５月１８日，筆者有文：《負利率利股價》，文如下：



負利率成為近日特朗普與鮑威爾嘴炮題材，為甚麼特朗普要負利率，為甚麼鮑威爾又不要負

利率？一旦美國出現負利率，你該怎做才可保障你身家。



甚麼是負利率？簡單說，負利率１厘，你存１００元在銀行，１年後你只能取回９９元；你

借銀行１００元，１年後，你只用還銀行９９元。



據此，你會怎做？唔使按計數機都知要自銀行清空存款（即是「擠提」），並向銀行大借特

借。不過，９９﹒９９％的港人屆時都不會獲銀行貸款。如你是０﹒０１％的幸運兒，應向銀行

有咁多借咁多，例如１億，借來做床褥都好，因為瞓這「銀紙床褥」１年，就可以有１００萬不

用還，好過打工，日日宅在家，看緊這張銀紙床褥。



＊負利率令揸錢受罰＊



「借錢有賺，揸錢有罰」就是聯儲局不贊成搞負利率的原因，除了可引來美國銀行被擠提外

，亦因為美國金融體系內有大量的貨幣市場基金（各位的強積金內，亦有這一投資選項）。這個

貨幣市場基金即是銀行存款（存於不同的貨幣），額度大約有４﹒８萬億美元。如實行負利率，

這些貨幣市場基金的持有者，定會大量贖回，改存於其他貨幣，此即美元會弱。特朗普一直贊成

弱美元，但上周就一改而贊成強美元，這是否與這個美元走資勢頭，或將會出現的勢頭而先打補

針？



以上不是瞎猜，而是真正出現過，２００８年雷曼爆破，大型貨幣基金Ｒｅｓｅｒｖｅ

Ｐｒｉｍａｒｙ Ｆｕｎｄ，就因為淨值跌破１美元（即是負利率的現象），而引發大量贖回，

美國財政部迫要祭出臨時保護計劃，由政府打保票，才免釀出另個危機。



日本與歐洲都有負利率，都不出大問題，美國又怎會出問題呢？



（１）日本與歐洲是其政府債券有負利率，而不是銀行存款出現負利率。



（２）日圓和歐元不是國際主要儲備貨幣，走點資，影響不了甚麼，但美元是國際主要儲備

貨幣，一旦資金自美元出走，美匯可以跌得急、跌得深，有甚麼的骨牌效應，沒有一個聯儲局官

員說得明白、看得通。



（３）市場如對美匯失信心，美國龐大的國債，要怎發了。



事實上，投資界已經在「走資」了。據ＥＰＦＲ ３月份的基金資金流動顯示，８００隻有

投資於中國股市的基金，其２萬億美元的資產中，有四分之一已投資在中國股市，而這趨勢正加

速中。這或許就是特朗普為甚麼要美國政府退休基金，不可以投資於中國股市的原因之一。但能

阻得了嗎？



摩根士丹利策略師於５月６日出了個報告，認為投資者買在中國的Ａ股，好過買在美國的中

概股，因為在上海和深圳的Ａ股，是用人民幣做買賣。另外，是Ｉｎｖｅｓｃｏ一位基金經理之

言，他是看１０年的。１０年，對個基金言，是個有生之年的部署。



喔！摩根士丹利這個建議是否跟特朗普突然的要強美元，不准買Ａ股全對上嘴了？原來已是

火燒後欄了。



聯儲局不想見負利率，但不代表聯儲局不想見再低的利率。



鮑威爾出任聯儲局主席之初，是以鷹派自居，要縮表，要按步加息，但在２０１８年１２月

一加息，市場急跌後，於２０１９年３月的聯儲局議息會就提出兩點：



（１）不再加息；



（２）２０１９年９月起完全停縮表（即「不抽水」），但於２０１９年５月起，將原縮表

規模減一半，當日一公布這個議息公告，美２年、３年、５年期債息立跌低於美聯邦基金利率，

這其實已是另類的負利率。官方息率一低，股市便升，因為股票是有息派的，如官方息一低，則

有較高息的股票就受追捧，股價會升。這是在所有減息期，公用股都受追捧的原因。



雖然聯儲局不贊成負利率，但市場形勢比你聯儲局強。



（１）英國２年期國債已於近日進入了負利率。



（２）美國的炒家已將２０２１年４月後的美國聯邦基金利率炒到負利率了，約為負０﹒５

厘。



經紀交易商Ｍｉｓｃｈｌｅｒ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ的董事總經理Ｔｏｎｙ Ｆａｒｒｅｎ

表示：「是市場牢牢領導著聯儲局，因此如市場先進入負利率，我不會感震驚。」他亦表示短期

國庫券和２年期國債收益率將率先出現負利率，他更指出：「鮑威爾重申他和聯儲局不贊成負利

率，但不排除這種可能性，因此給這些預留下了空間。」



哈！傳媒和Ｔｒａｄｅｒ看鮑威爾之言是有些差別的。傳媒講鮑威爾不贊成負利率，好像講

得很絕，但Ｔｒａｄｅｒ就認為鮑威爾會留後路予負利率，可能就是這樣，特朗普上周就稱讚鮑

威爾為「最有進步的球員」，Ｍｏｓｔ Ｉｍｐｒｏｖｅｄ Ｐｌａｙｅｒ，ＭＩＰ！



＊鮑威爾對負利率留一手＊



上周三（２３日），當鮑威爾謂沒有負利率時，美股立跌，到上周四（２４日），美股大幅

回升，有謂是因為富國銀行會與高盛合併，帶動銀行類股急升，從而使美股於上周四Ｖ形反彈，

由跌４００多點到倒升近４００點，來回逾８００點，不過摩根大通當日已講，富國的存款已佔

美國存戶存款的逾１０％，故富國與高盛是不可以合併的，筆者如是聞如是錄，如果美股市不是

因為富、高合併而升，則一個可能解釋是，美國的Ｔｒａｄｅｒ都看到鮑威爾對負利率是有留一

手，故可以樂翻天，買。



負利率對股市有幾利好？看圖五，假如今時市場利率是５厘，而有隻股票其年派息率是５厘

，而可連續２０年，這隻股票的股價（以１００元計）走勢會恍如圖五中紅線。如市場利息跌至

３厘，這股仍派５厘息，其股價會立跳上約１５０元（編按：因縱使每股派發股息不變，股息率

隨股價上升而相應降至約３﹒３厘），然後其價沿藍色虛線走２０年，如市場利息跌至０﹒１厘

（尚未負呀），其股價會立跳上約２６０元以上，然後其價沿線點虛線走２０年。



問題不在之後２０年股價會怎走，而是如市場利率由５厘跌至３厘，再降至０﹒１厘，股價

可以先倍升。但之後股價就幾被點穴。作為投資者，你應怎辦？買定股，等減息，到息減至近零

，股價倍升時，是否應該到時就出貨，免被點穴？剪下圖五留存呀！



上周當ＲＲ的金額逾７０００億美元時，聯儲局便提升ＲＲＰ由零至０﹒０５厘，就是要拆

解由ＲＲ金額過大而帶來的負利率壓力。



十分可惜，由於聯儲局的ＱＥ額真已太多，這個用官方「加息」去抵抗市場「息跌」，不見

有效。因為在６月２４日，路透社報道ＲＲ額升至８１３５﹒７億美元。閒置資金太多

，無資產可買，就少到０﹒０５厘都殺，華爾街大鱷咁無志氣，不去賺大錢？只持現金？各位認

為是他們投資無蹺，還是怕風險高了？



市場估，聯儲局在９月就會宣布停買債及退市，一做，市會點？《資深投資者 石鏡泉》



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